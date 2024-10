Azubis mit Top-Abschlüssen (FOTO)

Völklingen (ots) - Bei Globus Baumarkt haben im Sommer 2024 überregional 19 von

insgesamt 312 Auszubildenden ihre Abschlussprüfung bei der Industrie- und

Handelskammer (IHK) mit "sehr gut" bestanden. Darüber hinaus wurde eine

Auszubildende von der IHK Südlicher Oberrhein als Berufsbeste ihres

Ausbildungsberufs Kauffrau im Einzelhandel ausgezeichnet.



"Wir gratulieren unseren Absolventen herzlich zu dieser hervorragenden Leistung.

Wenn man sich für den Handel begeistert und engagiert ist, hat man den

erfolgreichen Abschluss so gut wie in der Tasche", sagt Barbara Sauter, Leiterin

Personalentwicklung bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.





Mit unseren Nachwuchskräften gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer fundierten undabwechslungsreichen Ausbildung den Grundstein für eine erfolgreiche beruflicheZukunft legen. Deshalb binden wir unsere Azubis und Studenten von Beginn an indie praxisbezogene Arbeit ein, um neben den fachlichen auch ihre sozialen undkommunikativen Kompetenzen zu fördern", ergänzt Barbara Sauter.Angelos ist seit drei Monaten Azubi bei Globus Baumarkt und fühlt sich bestensintegriert: "Das Team hat mich super aufgenommen." Er absolviert derzeit denBereich Verwaltung im Markt und plant, nach zweijähriger Ausbildung zumVerkäufer noch ein Jahr dranzuhängen, um Kaufmann im Einzelhandel zu werden."Ich habe mich für Globus Baumarkt entschieden, weil ich hier schon zwei tollePraktika gemacht habe - und weil der Baumarkt technisch vorne mitspielt, etwadurch seinen Online-Shop." Besonders motiviert ihn, Menschen zu helfen, und seinhandwerkliches Talent lebt er privat beim Schrauben an Autos aus: "Ich packeeinfach gerne an." Umso mehr freut er sich, im geplanten Marktdurchlauf denBereich Werkzeuge näher kennenzulernen.Leonie, die ihre dreijährige Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandelabgeschlossen hat und in ihrem Ausbildungsmarkt übernommen wurde, schätztbesonders den engen Kundenkontakt und die offene Unternehmenskultur: "DieBetreuung und Unterstützung durch das gesamte Markt-Team haben mir während derAusbildung enorm geholfen, mich weiterzuentwickeln. Es gab nie unpassendeFragen, meine Kollegen und Vorgesetzten hatten immer ein offenes Ohr. MeineAusbildungszeit in drei Worten zusammengefasst: fordernd, interessant undabwechslungsreich."Näheres zur Karriere bei Globus Baumarkt unterhttps://www.globus-baumarkt.de/info/karriere/ausbildungGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischenVölklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und derhöchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten undführenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage vonKonzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit demdiy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten BaumarktunternehmenDeutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete GlobusBaumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz fürUmweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und"Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands bestenArbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärktemit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter http://www.globus-baumarkt.de