BAADER BANK stuft Instone Real Estate auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Instone mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der in Deutschland führende Immobilienentwickler biete eine starke Plattform für attraktive und nachgefragte Produkte in einem allerdings immer noch schwierigen Marktumfeld, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie./glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 13:34 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 8,76EUR auf Tradegate (28. Oktober 2024, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: Instone Real Estate

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m