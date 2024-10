JinkoSolar: Warum die Wachstumsaktie 18,8 % gestiegen ist und das Potenzial

JinkoSolar -Aktien (ADRs) steigen am Montag in New York um mehr als 18 Prozent. Seit dem Tief im September 2024 sind es bereits 60,9 Prozent. Doch welche Gründe könnte es dafür geben und welchen inneren Wert besitzt die Aktie eigentlich?

Um den Anstieg nachvollziehen zu können, ist es zunächst wichtig, auch den vorherigen Kurseinbruch von über 80 Prozent vom Allzeithoch im Jahr 2020 zu verstehen. JinkoSolar und weitere chinesische Solarmodulhersteller haben in den letzten Jahren ein Überangebot geschaffen, was am Markt zu einem starken Rückgang der Verkaufspreise geführt hat.

So kommt es, dass JinkoSolar im zweiten Quartal 2024 trotz einer Absatzsteigerung um 36,0 Prozent einen Umsatzrückgang von 21,6 Prozent und einen Verlust von -16,44 Millionen US-Dollar verbuchen musste. Da Aktienkurse vor allem der operativen Gewinnentwicklung eines Unternehmens folgen, ist der Kurs stark eingebrochen.

Gleichzeitig kann JinkoSolar mit einer Eigenkapitalquote von 26 Prozent und einem Cash-zu-Schulden-Verhältnis von 0,146 diese Verlust- und Marktverdrängungsstrategie nicht sehr lange durchhalten.

Aus diesem Grund hat das Unternehmen am 21.10.2024 in Deutschland eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 Milliarden Yuan (etwa 630 Millionen Euro) bekannt gegeben. Neben den nicht handelbaren Stammaktien für ausländische Investoren zeigt auch dieser Schritt die unfaire Vorgehensweise der chinesischen Firmen. Im bisher unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz oder eines Börsenrückzugs aufgrund geopolitischer Konflikte hätten die ausländischen Anleger das Nachsehen.

Dem Unternehmen und der Aktie (den ADRs) hilft das neue Kapital. Darüber hinaus hat JinkoSolar eine neue TOPCon-Modulserie mit einem Wirkungsgrad von 24,8 Prozent vorgestellt. Weitere wichtige Unternehmensmeldungen erfahren wir am 30.10.2024 mit der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Doch Maßnahmen, um die Verkaufspreise und Gewinnmargen zu stabilisieren, werden nun immer wahrscheinlicher. Die Folge wären steigende Gewinne, der die JinkoSolar-Aktie folgen würde.

Unternehmens- zu Kursentwicklung

Die tatsächliche fundamentale Entwicklung des Unternehmens fällt deutlich positiver aus, als es der aktuelle Aktienkurs vermuten lässt.

So ist beispielsweise der Gewinn in US-Dollar zwischen 2014 und 2023 um 314,4 Prozent gestiegen, während der ADR-Kurs in US-Dollar (bis heute) nur um 68,8 Prozent zulegte. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass JinkoSolar-Aktien (ADRs) derzeit zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur noch 0,29 notieren. Gleichzeitig beträgt die ausgewiesene zukünftige Dividendenrendite 12,76 Prozent (28.10.2024).

Eigene Darstellung: Quelle: https://ir.jinkosolar.com/financials/annual-reports

Fazit JinkoSolar

Neben den zahlreichen Risiken, die bei einer Zunahme der Konflikte einen Totalverlust nicht ausschließen, besitzen JinkoSolar-Aktien (ADRs) derzeit aber auch ein sehr hohes Kurspotenzial, dass sich aus dem hohen Unternehmenswachstum und der aktuellen Unterbewertung ermittelt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,57 $ , was einem Rückgang von -11,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer