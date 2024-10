Volkswagen will Werke schließen

Kampfkater1969 schrieb heute 14:31

Taktik wird auch sein.....lange Liste an Scheußlichkeiten raus an die Medien....dann großes Geschrei...dann kommt die "politische Rettung"....von einem Werk und 5.000 Arbeitsplätzen......



Immer dran denken, die arbeiten dort bisher weit weit weniger als andere Malocher in Deutschland......und zu weit höheren Gehältern und fetten Zusatzpfründen.



Wenn die jetzt für rund 400.000 € "gegangen" werden, als Jahrgänge bis ca 1971......die fallen alle "weich" und sind Kosten, die der Steuerzahler am Hals hat.