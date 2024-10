Molina Healthcare - Aktie im Rampenlicht - 28.10.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Molina Healthcare mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,62 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -4,80 % musste die Molina Healthcare Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufwind: Sowohl in Deutschland als auch in den USA zeigen die Indizes positive Entwicklungen. Besonders der MDAX und der Dow Jones glänzen mit starken Zuwächsen.