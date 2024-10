ICP DAS-BMP stellt auf der COMPAMED 2024 die neuesten TPU-Materialien für das Gesundheitswesen vor

HSINCHU, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein engagierter taiwanesischer Hersteller und Lieferant von TPU (thermoplastisches Polyurethan) in medizinischer Qualität, freut sich, seine Teilnahme an der COMPAMED 2024 bekannt zu geben. Diese prestigeträchtige Messe findet vom 11. bis 14. November 2024 in der Messe Düsseldorf, Deutschland, statt.

Auf der COMPAMED 2024 wird ICP DAS-BMP seine neuesten Entwicklungen im Bereich TPU-Materialien vorstellen und eine Reihe innovativer Produkte präsentieren. Ein wichtiges Highlight wird das Engineering Arothane TPU (EARP-Serie) sein. Dieses medizinische, aromatische, starre TPU auf Polyetherbasis zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitungsfähigkeit, hohe Glasübergangstemperatur (Tg) und außergewöhnliche Lichtdurchlässigkeit aus. Diese Eigenschaften machen es ideal für die Verwendung als Hilfsmaterial bei kieferorthopädischen Behandlungen und Luer-Konus.