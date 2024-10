Polyplastics entwickelt DURACON(R) POM-Typen mit kurzer Zellulosefaser für mehr Nachhaltigkeit

TOKIO, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Polyplastics Co., Ltd, ein weltweit führender Hersteller von technischen Kunststoffen, hat die Entwicklung neuer DURACON(R) POM-Typen angekündigt, die mit kurzer Zellulosefaser verstärkt sind, um die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig die heutigen Leistungsanforderungen zu erfüllen. Die neuen Produkte sind ein Schwerpunkt der DURACIRCLE(R)-Initiative von Polyplastics, die umweltfreundliche technische Kunststoffe zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft liefert.

Im Vergleich zu glasfaserverstärktem POM kann die neue Zellulosefaser das Biegemodul erhöhen, ohne die Dichte wesentlich zu erhöhen, wodurch sowohl ein geringes Gewicht als auch eine hohe Steifigkeit erreicht werden. Außerdem behalten sie die hervorragenden Gleiteigenschaften von POM bei. Zellulose ist ein nicht essbares, biobasiertes Material, das zu einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt und derzeit große Aufmerksamkeit auf sich zieht, da es auch als kohlenstoffnegatives Material bekannt ist, das Kohlendioxid in der Atmosphäre absorbiert.

Diese neuen DURACON(R) POM-Typen verwenden eine regenerierte Zellulosefaser, die nach dem Lösungsmittelverfahren hergestellt werden, bei dem fast keine Abfälle anfallen. Da sich Cellulose nur schwer in Lösungsmitteln auflösen lässt, werden die meisten Cellulosefasern in einem komplizierten Verfahren hergestellt, bei dem Cellulose denaturiert, in einem Lösungsmittel aufgelöst, gesponnen und dann erneut denaturiert wird, um wieder zu Cellulose zu werden.

Die Lösungsmittelmethode ist jedoch ein vereinfachtes Verfahren, bei dem die Zellulose in einem Lösungsmittel aufgelöst und gesponnen wird, ohne zu denaturieren. Dabei handelt es sich um ein effizientes geschlossenes Verfahren, bei dem nahezu 100 % der verbrauchten Lösungsmittel recycelt werden. Der einzigartige Produktionsprozess sorgt für eine geringere Umweltbelastung, einschließlich reduzierter CO2-Emissionen.

Im Vergleich zu glasgefülltem DURACON(R) POM weisen Typen mit kurzer Zellulosefaser einen niedrigeren dynamischen Reibungskoeffizienten und weniger Verschleiß auf, wenn C-Stahl (S45C) als Gegenmaterial verwendet wird. Dies bedeutet, dass sowohl eine hohe Steifigkeit als auch hervorragende Gleiteigenschaften erreicht werden können.

Die neuen POM-Typen werden von Endverbrauchern und Verarbeitern bemustert.

DURACON(R) und DURACIRCLE(R) sind eingetragene Marken von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

