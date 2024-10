45 CEOs, 6 Minister und ein Staatsoberhaupt nehmen an den Vorgipfeln des Future Investment Initiative Institute zu Investitionen in Afrika und Frauen im Finanzwesen teil

RIYADH, Saudi-Arabien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Jahreskonferenz des Future Investment Initiative Institute beginnt heute in Riad und bringt weltweit führende Persönlichkeiten, CEOs und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Energie, Technologie und Unterhaltung zusammen. In diesem Jahr standen zwei Vorgipfel zu den Themen „Investitionen in die Zukunft Afrikas" und „Führungsrolle der Frau als Motor des globalen Wirtschaftswachstums" auf dem Programm, die wichtige Themen beleuchteten.

Während der Vorgipfel demonstrierte das FII Institut sein Engagement für die Förderung von positivem Wandel und globaler Zusammenarbeit. Das Neue Afrika ermöglichte wichtige Diskussionen zwischen Investoren und afrikanischen Führungskräften über das ungenutzte Potenzial und die Notwendigkeit grenzüberschreitender Investitionen. Seine Exzellenz Mohammed bin Abdullah Al Jaddan eröffnete den Gipfel. Branchenführer wie Tony Elumelu, Adebayo Ogunlesi und Sim Tshabala und andere Titanen der Branche gaben Einblicke in die Bekämpfung von Unterentwicklung und die Förderung von Investitionen.

Ein wichtiger Höhepunkt war das Panel zu Innovationen im Gesundheitswesen, einem Schwerpunktbereich des FII-Instituts. Die Teilnehmer betonten, wie wichtig es ist, mehr als 400 Millionen Menschen in Afrika mit Fernlösungen Zugang zu digitaler Gesundheit zu verschaffen. Die Botschaft war klar: Investitionen aller Beteiligten in die Gesundheitsversorgung führen zu besseren Ergebnissen und einer höheren Wirtschaftsleistung. Darüber hinaus befasste sich eine Podiumsdiskussion mit CEOs aus wichtigen Lebensmittelsektoren mit der Ernährungssicherheit und schlug Strategien für eine effiziente Landwirtschaft und umweltfreundliche Praktiken vor, um die Lücke in der Ernährungssicherheit zu schließen.

Auf der Podiumsdiskussion „Powering Africa", an der führende Vertreter von ARAMCO, ACWA Power und Heirs Energy teilnahmen, ging es um die dringende Notwendigkeit eines zuverlässigen Stromanschlusses, der ein Eckpfeiler für Wirtschaftswachstum, Gesundheitsversorgung, Bildung und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem gesamten Kontinent ist.

Ein besonderes Gespräch mit S.E. Bassirou Diomaye Faye, Präsident von Senegal, beschrieb die Bedeutung der Stärkung der afrikanischen Jugend und der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen. Er stellte fest, dass „der afrikanische Kontinent wieder zu seinen Bestrebungen und Zielen erwacht. Wir sind Zeugen der Demokratisierung des Kontinents. Dazu gehören der Aufbau und die Verbesserung des Energiesektors und der entsprechenden Infrastruktur sowie die Förderung der Jugend."