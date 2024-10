Aignostics sichert sich 34 Millionen US-Dollar in der Serie B, um die Präzisionsmedizin mit KI zu verbessern

Die Investitionen dienen der Unterstützung neuer Produktangebote, der Expansion in den USA und der Entwicklung von Grundlagenmodellen für Pathologie.

BERLIN und NEW YORK, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Aignostics, ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das komplexe multimodale Pathologiedaten in transformative Erkenntnisse umwandelt, gab heute bekannt, dass es eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 34 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die zusätzlichen Mittel werden für den Aufbau neuer Produktangebote für biopharmazeutische Kunden, die Förderung des Wachstums in den Vereinigten Staaten (USA) und die Entwicklung führender Grundlagenmodelle für Pathologie in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic verwendet. Die überzeichnete Finanzierungsrunde stand unter der Leitung von ATHOS mit Investitionen der Mayo Clinic und einer Wachstumsfinanzierung durch den HTGF sowie mit Unterstützung der bestehenden Investoren Wellington Partners, Boehringer Ingelheim Venture Fund, CARMA Fund und dem von IBB Ventures verwalteten VC Fonds Technologie. Insgesamt hat Aignostics nun über 55 Millionen US-Dollar eingeworben, was das Vertrauen der Investoren in seine differenzierten KI-Modelle und seine klare Geschäftsstrategie widerspiegelt.

Da die Präzisionsmedizin immer nuancierter und komplexer wird, setzen biopharmazeutische Unternehmen zunehmend auf KI, um den Nutzen, die Leistung und die Skalierbarkeit computergestützter Pathologieanalysen für die Arzneimittelentwicklung und Diagnostik zu verbessern. Parallel dazu entwickeln sich die Technologien des maschinellen Lernens rasant weiter und bringen KI-Modelle mit rekordverdächtiger Genauigkeit und Robustheit hervor, die neue Wege für die biopharmazeutische Forschung und Diagnostik eröffnen.

„Im Kern ist Aignostics ein Weltklasse-Unternehmen für maschinelles Lernen", sagte Julian Zachmann von ATHOS. „Das Feld schreitet so schnell voran, dass KI-Unternehmen, um erfolgreich zu sein, funkelnde Ablenkungen vermeiden, sich auf die hochwertigste Wissenschaft konzentrieren und unermüdlich innovativ sein müssen. Aignostics tut genau das und bietet seinen biopharmazeutischen Kunden ein Maß an Transparenz und Sorgfalt, das unserer Meinung nach wirklich einzigartig ist."