FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Werksschließungen bei VW:

"Das Ringen im VW-Konzern gibt nun einen Vorgeschmack darauf, was dem Autoland bevorsteht. Unter den Zulieferern jagt eine Sparrunde die nächste, und die Lage wird sich weiter zuspitzen. Nicht nur VW, auch BMW und Mercedes bekommen zu spüren, dass Gewinne aus China ausbleiben, weil dort lokale Rivalen in der E-Mobilität enteilt sind. In Europa belasten hohe Energie- und Arbeitskosten, vom Chaos um das Verbrenner-Aus ganz zu schweigen. Es wäre verkürzt, den Unternehmen vorzuwerfen, sie hätten die Transformation verschlafen. Aber dass die Branche nun unisono nach staatlicher Hilfe ruft, klingt wie Hohn. Kaufanreize für E-Autos können die Nachfrage verbessern. Aber wichtiger ist, dass VW und Co. ihre Kosten senken, um Anschluss an den globalen Wettbewerb zu finden."/yyzz/DP/ngu