PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Stellenabbau und Werkschließungen bei VW:

"Über Jahre ist der Berg an Schwierigkeiten immer größer geworden. Viele Faktoren spielen eine Rolle, darunter ohne Frage Fehler, die in der Teppichetage gemacht wurden. Ein anderes Problem ist die außergewöhnliche Macht der IG Metall und des Betriebsrats sowie der Politik, die notwendige Einschnitte oft verhindert haben. Wie zum Beweis hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern wissen lassen, mögliche falsche Managemententscheidungen dürften "nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen". So bedauerlich es ist: zu wessen Lasten denn sonst? Der Steuerzahler etwa? Die VW-Beschäftigten werden die Worte des Kanzlers gern vernehmen. Doch er schürt Hoffnungen, die er nicht erfüllen kann. Zumal auch seine Ampel nicht unschuldig daran ist, dass bei VW und anderen Autobauern die Hütte brennt."/yyzz/DP/ngu