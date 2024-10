Wirtschaftsverbände fordern abgestimmten Ampel-Plan

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsverbände haben die Ampel-Koalition vor zwei Wirtschaftsgipfeln zu einem einheitlichen und schnellen Handeln aufgefordert, um die Konjunktur anzukurbeln. "Die Wirtschaftsdaten mahnen zur Eile", sagte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, der Deutschen Presse-Agentur. "Ein gemeinsamer, schlüssiger und abgestimmter Regierungsplan ist nötig - keine zersplitterte Partei- oder Wahlkampftaktik." In den aktuellen Gesprächen werde es darum gehen müssen, die Notwendigkeit eines von der Regierung in Gänze getragenen wirtschaftspolitischen Konzeptes zu betonen.

Der Handwerkspräsident nimmt am Vormittag an einem Treffen von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit Wirtschaftsvertretern teil - die nicht zu einem Industriegipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag eingeladen wurden. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise, laut Prognosen wird 2024 das zweite Rezessionsjahr in Folge.