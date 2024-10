Klimaforscher findet Festhalten am 1,5-Grad-Ziel 'lächerlich' Die in zwei Wochen beginnende Weltklimakonferenz in Aserbaidschan ist aus Sicht des Wissenschaftlers Mojib Latif zwar nicht sinnlos, dürfte wie frühere Zusammenkünfte dieser Art aber "nicht zielführend" werden. Nach 28 Weltklimakonferenzen sei noch …