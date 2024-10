MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy im Tagesgeschäft etwas besser als gedacht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr etwas mehr verdient als gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege auf Basis vorläufiger Zahlen in der oberen Hälfte der Spanne von 290 bis 310 Millionen Euro, teilte das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/2024 (per Ende September) kletterte ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,3 Prozent auf rund 22,4 Milliarden Euro. Bei beiden Kennziffern hatten Analysten im Schnitt etwas weniger auf dem Zettel.

Für das neue Jahr geht Konzernchef Karsten Wildberger "mit Zuversicht" in das erste Geschäftsquartal. Auch mittelfristig sieht er sein Unternehmen auf Kurs zu den Wachstumszielen für das Geschäftsjahr 2025/2026. Früheren Angaben zufolge will Ceconomy bis dahin unter anderem mehr als 500 Millionen Euro im Tagesgeschäft (ber Ebit) verdienen und zugleich etwas stärker als der Markt wachsen.