Novartis erhöht nach starkem Q3 Prognose abermals Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresprognose erhöht. Mit dem Wandel in ein fokussiertes Pharmaunternehmen haben Umsatz und Gewinn auch im dritten Quartal weiter angezogen. Wie der Konzern am Dienstag …