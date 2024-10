Ex-Daimler-Chef Edzard Reuter ist tot

vonHS schrieb gestern 11:39

SCALABLE meldet als Zahl des Tages:



„Ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. So viel hat Mercedes-Benz letztes Quartal in Rabatte und Vertriebszuschüsse investiert, um E-Autos abzuverkaufen, die grad sehr schwache Nachfrage haben. Weil man auch sonst vor allem in China weniger Luxus-Autos verkauft hat, ist der operative Gewinn letztes Quartal fast 50% eingebrochen.“



https://hi.omr.com/luxus-krise-bei-mercedes-capri