Drägerwerk: Starke Nachfrage und Umsatzplus in den ersten 9 Monaten 2024 Drägerwerk AG & Co. KGaA zeigt in den ersten neun Monaten 2024 eine dynamische Entwicklung: Während der Auftragseingang leicht stieg, verzeichnete der Umsatz einen kleinen Rückgang. Dennoch bleibt die Prognose optimistisch.