Technische Gegenreaktion erwartet

Nachdem der Wert bei 1,12 US-Dollar ein Doppeltop ausgebildet hatte, kam es durch den Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend zu einem regulären Verkaufssignal, unterhalb von 1,10 US-Dollar gab der Wert auf 1,0760 US-Dollar und damit exakt in den Bereich der unteren Trendbegrenzung nach. Am Donnerstag war eine erste grüne Tageskerze zu verzeichnen gewesen, die das Paar in eine Stabilisierungsphase hat eintreten lassen.

123-Erholung erwartet