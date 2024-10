Spanische Großbank Santander steigert Gewinn stärker als erwartet

Openbank (Santander) weitet sein Angebot in den USA aus und steigt „mit aller Macht“ in das Geschäftsbankgeschäft ein.Die Online-Bank der Gruppe, die seit Januar von Petri Nikkilä geleitet wird, bietet nun über ihre neue App und Website ein Sparkonto an, das das erste Produkt sein wird, mit dem die spanische Gruppe ihr kommerzielles Bankgeschäft in den Vereinigten Staaten startet.Das „hochverzinsliche“ Sparkonto wird das erste Produkt der Openbank auf dem US-Markt sein, dem weitere folgen werden,bis sie „in den Vereinigten Staaten einen kompletten Bankdienst anbietet, wie sie es bereits in Europa tut“, so die Bank selbst.Die Idee ist, die starke Entwicklung von Openbank in Europa zu kopieren, wo sie die größte digitale Bank des Kontinents ist,gemessen an den Einlagen, mit 18.000 Millionen Euro zum Ende des ersten Halbjahres und mehr als zwei Millionen Kunden.Mit dem Start von Openbank wird auch die neue, vollständig von Santander entwickelte und in ihrem Besitz befindliche Technologieplattformin vollem Umfang in Betrieb genommen, die die Gruppe seit Monaten in allen ihren Privatkunden- und Verbraucherbankgeschäften in der ganzen Welt einführt.Ana Botín, Vorstandsvorsitzende von Banco Santander, sagte: „Die Einführung von Openbank in den Vereinigten Staaten ist ein wichtiger Meilenstein in der Transformation der Gruppe. Openbank spiegelt unsere Überzeugung wider, dass wir unseren Kunden und Aktionären den größten Wert bieten können, indem wir unsere eigene Cloud-basierte Technologie weltweit einsetzen, da sie uns einen wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Vorteil verschafft. Die Vereinigten Staaten sind für uns ein Schlüsselmarkt, auf dem wir unser Geschäft in den letzten Jahren ausgebaut haben. Openbank ist ein einfaches Bankmodell, das mit Hilfe einer schnellen und intuitiven Technologie die wettbewerbsfähigsten Sparprodukte in den USA anbieten wird. Entwickelt wurde es von Santander, einer Bank, der 168 Millionen Kunden vertrauen“ und die über ein Kundenvermögen von 1,3 Billionen US-Dollar (1,2 Billionen Euro zu aktuellen Wechselkursen) verfügt.Banco Santander hat seit 2019 20 Milliarden Euro in die Digitalisierung investiert. Dies hat es ihr ermöglicht, Openbank-Kunden „ein hervorragendes Kundenerlebnis“ zu geringeren Kosten zu bieten. Wie die Bank betont, bietet die neue Technologie „einen der schnellsten Onboarding-Prozesse auf dem Markt“, der es interessierten Kunden ermöglicht, ihr neues Konto in der digitalen Bank innerhalb von fünf Minuten in Betrieb zu nehmen.Dieses Wachstum muss jedoch nicht durch den Aufbau eines ausgedehnten Filialnetzes erreicht werden, vor allem nicht in einer Zeit, in der der typische Bankkunde immer mehr das digitale Banking nutzt (und fordert). Die Einführung von Openbank ermöglicht es Santander, in das Privatkundengeschäft in den Vereinigten Staaten einzusteigen und über ihr Filialnetz hinaus zu wachsen, das bisher nur im Nordosten des Landes präsent ist.Mit diesem Wachstumsmodell deckt die Gruppe den Markt für Privatkunden (Commercial Banking) über ihr digitales Flaggschiff ab und hält die Marke Santander als „Nischenbank“ in diesem Land aufrecht, gestützt auf das starke Autogeschäft und das wachsende Firmenkundengeschäft (auf das der Großteil der Neueinstellungen im Laufe des Jahres entfiel), das um Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) herum gruppiert ist.Ana Botín, an der New Yorker Börse, anlässlich der Einführung der Open Bank in den USA.MADRID, 21 (EUROPA PRESS)um Openbank in den Vereinigten Staaten zu begrüßen.Am Montag nahm die Openbank offiziell ihre Tätigkeit in den Vereinigten Staaten auf, mit dem Ziel, das Privatkundengeschäft der Banco Santander in den USA auszubauen, so die Bank in einer Erklärung.Santander launches Openbank in the US, expanding its consumer banking business nationwide