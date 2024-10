Ford: 1,2 Milliarden US-Dollar Verlust bei E-Autos – Aktie bricht ein!

Ford hat seine angepasste Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf "etwa 10 Milliarden US-Dollar" gesenkt, von einer vorherigen Erwartung von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar.

"Der Markt ist immer zukunftsorientiert, daher reagieren die Aktien mit einem Rückgang auf die schwächeren Aussichten", kommentierte CFRA-Analyst Garrett Nelson.

CEO Jim Farley begann das Telefonat mit Wall-Street-Analysten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse mit einem Lob für die Bemühungen von Ford, seine Kosten zu senken, und sagte, dass der Autohersteller weiterhin "laserfokussiert" auf die Kostensenkung bleiben werde.

Bei Elektrofahrzeugen gebe es zweifellos einen anhaltenden Preiskampf und Überkapazitäten inmitten eines hitzigen Wettbewerbs, so Farley weiter: "Wir konzentrieren uns auf die Kosten." Die Fortschritte bei der Stückzahl seien vollständig durch die Preise ausgeglichen worden, so Ford.

Positiv sei jedoch, dass Ford schnell auf die Verlangsamung bei Elektrofahrzeugen reagiert habe und nun im Vorteil sei. Außerdem habe das Unternehmen auf Hybride gesetzt, was sich ausgezahlt habe, so Farley. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen sein zukünftiges Elektrofahrzeug unter 30.000 US-Dollar "radikal vereinfacht" habe.

Fords EV-Geschäft verlor im Quartal 1,2 Milliarden US-Dollar, da die Kostenverbesserungen von 500 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr durch den "erwarteten branchenweiten Preisdruck" in den Schatten gestellt wurden, so der Autohersteller.

"Wir bauen das Unternehmen um, in ein Unternehmen mit höherem Wachstum, höheren Margen, mehr Kapitaleffizienz und mehr Nachhaltigkeit", sagte John Lawler, Finanzvorstand von Ford, in einer Erklärung.

Ford beendete das Quartal mit einem Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow von 3,2 Milliarden US-Dollar.

Zum Quartalsende verfügte Ford über fast 28 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und 46 Milliarden US-Dollar an Liquidität, was "in einem dynamischen Umfeld für erhebliche Flexibilität sorgt", so das Unternehmen.

Die Ford-Aktie verlor im erweiterten Handel rund 6 Prozent und notiert unter 11 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 9,96EUR auf Tradegate (29. Oktober 2024, 08:44 Uhr) gehandelt.