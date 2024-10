Boeing nimmt bei Kapitalerhöhung mehr Geld auf als zunächst geplant

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing hat seine angekündigte Kapitalerhöhung aufgestockt und mehr Geld eingenommen als ursprünglich angepeilt. Der Airbus-Rivale erlöste über die Kapitalerhöhung und eine zusätzliche Anteilsplatzierung für Wandelanleihen insgesamt netto 20,7 Milliarden US-Dollar (19,1 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Arlington mitteilte. Hinzukommen könnten noch Erlöse aus Mehrzuteilungsoptionen für beide Anteilsarten. Boeing braucht dringend Geld für den Schuldenabbau, Investitionen in Anlagen und Vorräte sowie für Unternehmenstöchter.

Boeing brachte 112,5 Millionen neue Aktien auf den Markt und erlöste über einen Stückpreis von 143 US-Dollar damit netto 15,8 Milliarden Dollar. Am Montag schlossen der Aktienkurs bei 150,69 Dollar. Boeing hatte in der Ankündigung am Vortag eigentlich nur 90 Millionen neue Aktien im Basisangebot in Aussicht gestellt. Die Anteile an Wandelanleihen brachten weitere 4,9 Milliarden Dollar ein.