HelloFresh: So wird das nichts!

Nachdem es zum Wochenauftakt zu einem Intraday-Reversal mit einer potenziellen Wendekerze gekommen ist, sind am Dienstag nach den am Morgen vorgelegten Quartalszahlen weitere Verluste zu erwarten. Das könnte die Aufholjagd der Aktie nachhaltig gefährden.

Ein Minus von 26 Prozent ist in diesem Jahr die bislang traurige Bilanz der HelloFresh-Aktie . Ohne die steile Erholungsrallye in den vergangenen Wochen, in denen sich das Papier mehr als verdoppeln konnte, wäre die seit dem Jahreswechsel erzielte Performance allerdings noch düsterer ausgefallen.

Umsatzverschiebung hält an, schwaches Wachstum

Wie das Unternehmen berichtet hat, legte der Umsatz im abgelaufenen Quartal währungsbereinigt um 1,9 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro zu. Dank eines um durchschnittlich 3,8 Prozent höheren Warenwertes konnte ein Rückgang der Bestellungen wettgemacht werden.

Bei der Aufstellung der Umsatzkategorien bestätigt sich der Trend der Vorquartale: Ein Umsatzrückgang bei Kochboxen, dem ursprünglichen Kerngeschäft der Gruppe, und ein starker Anstieg bei Ready-to-Eat-Gerichten. Während die Erlöse bei Kochboxen um 9,3 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro fielen, kletterte Ready-to-Eat um 39,9 Prozent auf 529 Millionen Euro.

Das wiederum hat verbunden mit Kosteneinsparungen die schwachen Unternehmensmargen unterstützt. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterte die AEBITDA-Marge von 3,8 auf 3,9 Prozent, wodurch der bereinigte operative Gewinn mit 72 Millionen Euro um 3 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres ausgefallen ist.

Wachstumsprognose deutlich gekürzt

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat HelloFresh geringfügig angepasst. In seiner Pressemitteilung stellt das Unternehmen Kostendisziplin und eine höhere Ertragsspanne in den Vordergrund – nötigenfalls auch zulasten des Umsatzwachstums.

Daher wurde die Umsatzprognose von +2 bis +8 Prozent auf +1,0 bis +1,7 Prozent gekürzt. Im Gegenzug wurde das untere Ende der AEBITDA-Prognose um 10 Millionen Euro auf 360 Millionen Euro angehoben. Dadurch steigt die Mittelpunktschätzung um 5 Millionen Euro auf ein AEBITDA-Ergebnis von 380 Millionen Euro.

Anleger reagieren enttäuscht, kräftige Gewinnmitnahmen

Von dieser Augenwischer lassen sich Anleger am Dienstag nicht täuschen, die zurückgenommene Umsatzprognose ist nicht, worauf der Markt in den vergangenen Wochen und Monaten gewettet hatte. Die Anteile geben in der Spitze fast zweistellig nach und verlieren zur Stunde (Stand: 10:00 Uhr MEZ) rund 6,5 Prozent an Wert.

Gelingt den Bullen nicht doch noch ein überraschender Konter wird die zum Wochenauftakt entstandene Wendekerze bestätigt und die Kursverluste könnten in den kommenden Tagen noch anwachsen und zu einer Top-Bildung führen, die das Papier auch mittelfristig belasten würde

Fazit: So wird das nichts

Nach den am Dienstagmorgen von HelloFresh vorgelegten Quartalszahlen ist vorerst nicht mit einer Fortsetzung der Rallye der vergangenen Wochen zu rechnen. Die Umsatzprognose wurde nach einem schwachen dritten Quartal deutlich gekürzt, während das Unternehmen nur am unteren Ende der Guidance geschraubt hat. Diese zu übertreffen, war ohnehin das mindeste, was der Markt von HelloFresh zum Ende des Geschäftsjahres erwartet hätte.

Dementsprechend reagieren Anleger enttäuscht auf die anhaltende operative Schwäche des Kochboxenanbieters. Zwar konnte die Marge leicht gesteigert und ein Umsatzrückgang im Kerngeschäft durch höhere Ready-to-Eat-Erlöse wettgemacht werden, die langfristigen Wachstumsaussichten für beide finanziellen Säulen bleiben aber schwach und die Bewertung der Aktie nach der Erholungsrallye unangemessen hoch. Die Kursverluste am Dienstag gehen daher aus fundamentaler Perspektive in Ordnung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,85 % und einem Kurs von 9,906EUR auf Tradegate (29. Oktober 2024, 09:50 Uhr) gehandelt.