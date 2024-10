BP verdient mehr als erwartet - Aktienrückkauf läuft wie geplant

DeplorableMillenial schrieb gestern 08:47

https://www.zerohedge.com/energy/bp-walks-back-green-targets-amid-market-realities



Das ist jetzt nicht total neu aber zeigt eben, wie schlecht BP gemanagt ist. Man unterwirft sich den ruinösen ESG-Vorgaben, vergeudet Milliarden der Aktinonäre wie zb für Windkraftfarmen vor New York. Funktioniert eben alles nicht so ganz...



Die Besinnung zur Rationalität mag vernünftig sein aber warum sollte man jetzt genau in BP investieren, wenn es genug andere Majors gibt, die gescheit gemanagt sind?



Ich habe hier eine ordentliche Portion investiert, allerdings bei deutlich geringen Kursen, als jetzt und würde nicht erneut investieren. Ich werde die Position nicht verkaufen, dafür ist die Dividentenrendite zu gut aber mehr ist es hier für mich nicht mehr.