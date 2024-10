BioNxt reicht Patentanmeldungen auf nationaler Ebene für sublinguale Krebsmedikamente zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen ein

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 29. Oktober 2024 ‐ BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT / OTCQB: BNXTF / FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Nationalisierungsverfahren für die Einreichung einer Patentfamilie für die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen initiiert hat. Die Patentrechte sind zu 100 % in Besitz von BioNxt.

Wie vom Unternehmen am 9. September 2024 bekannt gegeben wurde, hat das Europäische Patentamt („EPA“) gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens („PCT“) einen positiven internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit („IPRP“) verfasst. Das EPA hat das Patent angenommen und die Neuheit, die gewerbliche Anwendbarkeit und die erfinderische Tätigkeit aller Ansprüche bestätigt, wodurch die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt sind.

Auf Grundlage der Ergebnisse des Berichts bringt BioNxt sein Patentschutzverfahren nun in die Nationalisierungsphase. Folgende internationale Rechtssysteme sind betroffen:

- Unabhängige Einreichstaaten: Australien (AU), Kanada (CA), Neuseeland (NZ), USA (US), Japan (JP);

- Europäisches Patentamt: Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Schweiz/Liechtenstein, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nord-Mazedonien, Monaco, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden, Slowenien, Slowakei, San Marino, Türkei;

- Eurasische Patentorganisation („EAPO“): Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Russische Föderation.

Was die Anerkennung von Patenten auf nationaler Ebene anbelangt, so akzeptieren die meisten PCT-Mitgliedstaaten die Patentierbarkeitsbescheide des EPA auf Grundlage des IPRP, und es sind lediglich eine Übersetzung und die Einreichung der entsprechenden Unterlagen im jeweiligen Rechtssystem erforderlich. Einige Staaten, und zwar die Vereinigten Staaten und Japan, können eine individuelle Patentprüfung durchführen; erwartungsgemäß stützt sich das Prüfverfahren aber auf den IPRP, der in der Regel positiv ausfällt.

Seite 2 ► Seite 1 von 4