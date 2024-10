Chance von 105,65 Prozent p.a.!

Das Management von E.ON sieht sich an vorderster Front bei der Umsetzung der grünen Energiewende. Dabei profitiert der Energiekonzern von einem breiten Portfolio an Assets für die Erzeugung, den Transport und die Speicherung von Energie. Neben dem reinen Endkundengeschäft mit Strom unterhält der Konzern auch Verteilnetze und produziert jährlich etwa 204 Terawattstunden Strom. Ein bedeutender Teil dieser Energie stammt aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne und Wasser. E.ON investiert kontinuierlich in die Energiewende und plant, bis 2026 etwa 27 Milliarden Euro in die Bereitstellung erneuerbarer Energien zu investieren. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen und bis in das Jahr 2050 die gesamte Wertschöpfungskette frei von CO2-Emissionen zu gestalten.

