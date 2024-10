BP: Schwächstes Quartal seit fast 4 Jahren – die Dividende bleibt stabil!

Der Gewinnrückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftstätigkeit und der Ölnachfrage, insbesondere in China, zurückzuführen. Dies erhöht den Druck auf CEO Murray Auchincloss, der angesichts der Bedenken der Investoren hinsichtlich der Energietransformationsstrategie von BP versprochen hat, die Leistung des Unternehmens zu steigern.

Im Vergleich dazu lag der Gewinn im vorherigen Quartal bei 2,8 Milliarden US-Dollar und ein Jahr zuvor bei 3,3 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse waren die schwächsten seit dem vierten Quartal 2020, als die Gewinne während der Pandemie einbrachen.

Der Energieriese behielt seine Dividende von 8 Cent pro Aktie bei, nachdem er sie im vorherigen Quartal erhöht hatte. Auch der Umfang seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar für die nächsten drei Monate blieb unverändert.

"Wir haben erhebliche Fortschritte erzielt, seit wir Anfang des Jahres unsere sechs Prioritäten festgelegt haben, um BP einfacher, fokussierter und wertvoller zu machen", kommentierte CEO Murray Auchincloss die Ergebnisse in einer Erklärung.

Das Unternehmen kündigte für das vierte Quartal einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar an, warnte jedoch davor, dass es im Rahmen einer Aktualisierung seiner mittelfristigen Pläne im Februar nächsten Jahres beabsichtige, "Elemente unserer Finanzprognose zu überprüfen, einschließlich unserer Erwartungen für Aktienrückkäufe im Jahr 2025".

Die Aktien des in London notierten Unternehmens BP sind seit Jahresbeginn um über 14 Prozent gefallen und haben sich schlechter entwickelt als die seiner europäischen Konkurrenten, da die Anleger weiterhin Zweifel an der Investitionsstrategie des Unternehmens haben. Am Dienstag sind die Vorzeichen der Titel ebenfalls rot.

Die britische Shell und TotalEnergies werden voraussichtlich am Donnerstag ihre Quartalsergebnisse bekannt geben, während die US-amerikanischen Großunternehmen Exxon Mobil und Chevron am Freitag nachziehen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion