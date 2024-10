CR Energy AG (von NuWays AG): Buy

29.10.2024 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: CR Energy AG

ISIN: DE000A2GS625



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 29.10.2024

Target price: EUR 12.00

Target price on sight of: 12 months

Last rating change:

Analyst: Philipp Sennewald



Positive operating development in H1



Topic: CR Energy released its H1 report, which shows a strong operating performance of the portfolio companies. Moreover, the company conservatively did not perform a revaluation of the holding companies in H1. In detail:

In H1 the portfolio companies showed a positive operating development, achieving a combined net income of EUR 9.5m. Due to the profit and loss transfer agreements with the holding companies, the profits from the investments will be transferred to CRE at the end of the year. Hence, they did not impact the P&L in H1. As the company conservatively did not perform a revaluation of the holdings in H1, total sales thus amounted to EUR 0.1m in the first half of the year.



CRE as an investment company does not fully consolidate its holdings. Thus, only changes in fair value and profit transfers from the investments are recognized in the income statement in accordance with IFRS 10. In combination with an expected positive valuation result, the profit transfer at YE will lead to a significant increase in total sales at FY '24e compared to the H1' result. Overall, we expect the holding companies to continue their strong performance in the course of H2.



Notably, CRE's portfolio company Terrabau, a general contractor specialized on sustainable and affordable living, handed over a total of 170 residential units with a total area of more than 11k sqm to its customers by H1. For the second half of the year, the completion of a further 5k sqm of living space is planned. Here, the strong synergy effects between the portfolio companies should become evident again, as CRE's subsidiary Solartec, a specialist in the design of sustainable energy systems, will equip the completed residential units with its solar systems.



Furthermore, subsidiary CR Opportunities (CRO) issued its first RAIF in H1, which will be followed by an ELTIF in the remainder of H2 (eNuW). The fund shall be populated with properties from Terrabau's development projects as well as suitable existing properties with value-add potential, thus once again capitalizing on the strong synergies between the holding companies.

Reiterate BUY with an unchanged EUR 12 PT based on DDM.

You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31137.pdf For additional information visit our website: www.nuways-ag.com/research

Contact for questions:

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

++++++++++

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2017665 29.10.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CR Energy Aktie Die CR Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 5,82 auf Tradegate (28. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CR Energy Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,84 %. Die Marktkapitalisierung von CR Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,42 Mio.. CR Energy zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,6135. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,4500 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 56,00Euro was eine Bandbreite von +124,14 %/+865,52 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: