Mutares macht bei Steyr-Börsengang Kasse - Platzierungspreis 14 Euro

sirmike [Blogger] schrieb 24.10.24, 18:20

Der Name kam mir gleich so bekannt vor...



Backnanger Firma SMA stellt Antrag auf Insolvenz

Das Backnanger Metalltechnikunternehmen will mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung den Fortbestand sichern. Laut Insolvenzverwalter sind in Backnang und Halle (Saale) etwa 350 Mitarbeiter und 150 Leiharbeiter betroffen, der Löwenteil davon in Backnang.

(...)

https://www.bkz.de/nachrichten/backnanger-firma-sma-stellt-antrag-auf-insolvenz-163302.html



Das war 2022. Weiter untern in dem Artikel: "Die börsennotierte Indus Holding AG ist die Gesellschafterin von SMA. Indus hat bereits am 23. September gemeldet, dass ihr Beteiligungsunternehmen SMA intensive Verhandlungen mit seinen Großkunden über eine Anpassung der bestehenden Lieferverträge führt. Jetzt teilt Indus mit: „Es ist SMA nicht gelungen, die notwendigen Anpassungen der bestehenden Lieferverträge zu erreichen. Die Geschäftsführung der SMA beantragt deshalb heute die Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahrens mit dem Ziel einer Sanierung.“



SMA war viele Jahre lang ein Problemfall im Indus-Portfolio und wurde dann letztlich fallengelassen, nachdem der Turnaround nicht geklappt hat. Muss aber nicht unbedingt was bedeuten, denn INUS war und ist bekennender Maßen kein Sanierungsexperte. Die ersten großen Einschnitte sind bei SMA also bereits erfolgt. Mal sehen, was Mutares da jetzt in der Offensive draus machen kann...