DIE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE VON LIONELLO STOCK UND 140 JAHRE STOCK SPIRITS

WARSAW, Polen, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Finanzielle Unterstützung vom Vater und einem Freund, die eine gemeinsame Vision teilten. Klingt das wie die Geschichte eines modernen Start-ups? Vielleicht, doch diese Geschichte begann 1884, und bis in die 1920er Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem der größten seiner Art in Europa. Es überstand zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und geopolitische Turbulenzen, einschließlich der Enteignung und Verstaatlichung von Vermögenswerten. Dies ist die 140-jährige Geschichte von Stock Spirits, einem Unternehmen, dessen mehr als 80 Marken in über 50 Ländern weltweit verkauft werden.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/stock_spirits_group/9289751-en-gb-lionello-stock-140-years-of-stock-spirits