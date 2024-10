Fuhrparkmanagement am Limit - Vernetzte Autos, Cyberbedrohungen, MaaS und der Druck zu alternativen Antrieben (FOTO)

Frankfurt (ots) - Passen klassische Dienstwagen-Angebote zu den veränderten

Mobilitätsbedürfnissen der Generation Z? Gelingen der Ausbau vernetzter

Mobilität und die weitere Digitalisierung von Fahrzeugsteuerungen auch im

Angesicht wachsender Cybercrime-Risiken? Und wie kann bei synthetischem

Kraftstoff das Preisniveau gesenkt und der Verbreitungsgrad erhöht werden? Im

dritten Teil der breit angelegten Studie "German Mobility Outlook 2024" hat die

Management- und Technologieberatung BearingPoint untersucht, wie sich

nachhaltigkeits- und technologiebasierte Zukunftstrends auf Fahrzeugflotten

auswirken.



Als Folge der gesellschaftlichen und politischen Initiativen zur Einhaltung

global vereinbarter Klimaschutzziele und mit dem Ziel des Ausbaus nachhaltiger

Mobilität steuert auch das Flottenmanagement auf einen Wandel zu. Dies betrifft

beruflich wie privat genutzte Fahrzeugflotten. Der Wandel vollzieht sich - so

zeigt die kürzlich veröffentlichte Analyse der BearingPoint-Experten - auf

gleich vier Ebenen und mit weitreichenden Folgen für ein zukunftsorientiertes

Flottenmanagement: Konnektivität, Cybercrime und Datenschutz,

Mobility-as-a-Service (Maas) sowie alternative Antriebe.





"Als Komponente von Vehicle-to-grid-Systemen, also der Abgabe von elektrischemStrom aus E-Autos in das öffentliche Stromnetz, sind elektrisch betriebene undnachhaltig genutzte Fahrzeuge nicht nur Teil der Mobilitäts-, sondern auch derEnergiewende. Neben der Nachhaltigkeitsdimension und den Gefahren für ConnectedCars durch Cybercrime ist die Nutzung von Fahrzeugflotten immer stärker auch einGenerationenthema. So tragen Mobility-as-a-Service-Lösungen der verändertenWahrnehmung und Nutzung von Fahrzeugen durch die Generation Z Rechnung",kommentiert Nina London, Partnerin bei BearingPoint und Expertin für dieEnergie- und Mobilitätswende.Vernetzt vorausfahrenDas Fahrerlebnis mit Smartphone-Daten optimieren oder Fahrzeuge per digitalemSchlüssel öffnen und an der Ladesäule laden - längst Standard bei derIntegration von IKT-Technologien in den automobilen Alltag von MillionenMenschen. Parallel eröffnet die Vernetzung von Fahrzeugflotten auch eineVielzahl neuer Möglichkeiten für den Fuhrparksektor. Die Autoren der Studiesprechen von der Einbindung von Fahrzeugflotten in kompletteMobilitätsökosysteme. Dies betrifft sowohl die Nutzerseite in Bezug auf dieRoutenplanung und mobile Zahlungsmöglichkeiten im Fahrzeug selbst als aucheffizientes Fuhrparkmanagement. Auf Unternehmensseite können Flotten dannprofitieren, wenn beispielsweise Kapazitäten-Planung, eine vorausschauendeWartung und damit nachhaltige Effizienzsteigerungen im Flottenmanagement durch