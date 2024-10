BluSky Carbon startet in Arkansas mit der Produktion von Biokohle

OLD SAYBROOK, CONNECTICUT / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 29. Oktober 2024 / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass es in einer eigens errichteten Betriebsanlage im US-Bundesstaat Arkansas mit der Produktion von Biokohle (Pflanzenkohle) begonnen hat. Damit ist der offizielle Startschuss für die Erstproduktion von Biokohle zur Erfüllung der vor kurzem angekündigten zehnjährigen Liefervereinbarung im Wert von 105 Millionen $ gefallen (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 24. September 2024) („Liefervereinbarung“).

Ein Video, in dem die Inbetriebnahme der Maschinen gezeigt wird und das Einblicke in die Betriebsanlage, die Region und die strategische Planung von BluSky gibt, finden Sie unter diesem Link.

Das an diesem Standort in Betrieb genommene Vulcan Heavy-System ist das erste von drei Systemen, die für die vollständige Erfüllung der Auflagen der Liefervereinbarung erforderlich sind. Nach Beschaffung und Aufnahme des Vollbetriebs der beiden weiteren Systeme (siehe Pressemeldung vom 24. September 2024) werden diese Maschinen zusammen voraussichtlich einen Gesamtertrag von rund 40.000 Tonnen Biokohle jährlich liefern. Außerdem erwartet man sich von den Nebenprodukten der Produktion, wie Bioöl und Synthesegas, einen entsprechenden Beitrag zur Senkung der Gesamtproduktionskosten des Unternehmens. Sie sollen einen Teil der Energie bereitstellen, die für den Betrieb der Vulcan-Systeme benötigt wird, möglicherweise zusammen mit überschüssiger Energiekapazität, die zum Betrieb der damit verbundenen Kohlendioxid-Abscheidungstechnologien (CDR) von BluSky – wie etwa dem Kohlenstoffmineralisierungsverfahren Medusa und der Direktluftabscheidungstechnologie Kronos (Direct Air Carbon Capture) – beiträgt.

Abbildung 1 - Das Vulcan Heavy-System AR1 von BluSky in Arkansas

Die erste Produktionsanlage mit der Bezeichnung „AR1“ befindet sich an der Adresse 110 Industrial Park Drive in der Stadt Warren in Arkansas. Die Anlage umfasst ein 8,54 Acres großes Betriebsgelände mit einem aus mehreren Räumen bestehenden Betriebsgebäude auf 50.000 Quadratfuß Grundfläche. In Warren ist eine gut etablierte nachhaltige Holzwirtschaft beheimatet, die sowohl die Stadt als auch das umliegende Gebiet dominiert. Dank der nahegelegenen Produktion von Hackschnitzel aus Weichholz (hauptsächlich Gelbkiefer) verfügen die Vulcan Heavy-Pyrolysesysteme von BluSky über ein nahezu unbegrenztes Angebot an umweltfreundlichem Biomasse-Rohmaterial.

Abbildung 2 - Ansicht der 50.000 Quadratfuß großen Betriebsanlage AR1 von BluSky in Warren, Arkansas

Will Hessert, CEO von BluSky, meint dazu: „Die Anlage eignet sich ideal für den weiteren Ausbau. Für die drei Vulcan Heavy-Systeme, die für die Erfüllung unseres ersten regionalen Auftrags benötigt werden, haben wir ausreichend Platz. Wir können die Produktion sogar verdoppeln, ohne mehr Platz schaffen zu müssen. Das Betriebsgelände selbst ist relativ groß und bietet ausreichend Platz für eine Logistik und Lagerhaltung im Großmaßstab.“

Das Logistik-Management spielte bei der Beurteilung der Eignung des Standorts AR1 eine wichtige Rolle. Die großflächige Versorgung mit sauberer Biomasse in Verbindung mit dem einfachen Zugang zu landwirtschaftlichen Endverbrauchern erhöht die Gesamteffizienz des Vorhabens, da sich die Transportkosten sowohl für das Rohstoffmaterial als auch für die Abnahmeprodukte in Grenzen halten.

Was den Zugang zu Betriebspersonal betrifft, so kann BluSky mit Freude berichten, dass in Warren und Umgebung bestens ausgebildete und motivierte Fachkräfte wohnen, auf die man zurückgreifen kann. Eine enge Zusammenarbeit mit der Kommune ist geplant.

CEO Will Hessert meint abschließend: „Wir können es kaum erwarten, dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Der Kohlenstoffabbau im Gigatonnenbereich ist ohne Projekte zur Emissionsbeseitigung im industriellen Maßstab nicht möglich. Die Betriebsanlage AR1 in Warren zeigt sehr anschaulich, dass wir in der Lage sind, großformatige CDR-Anlagen relativ rasch zu errichten. Darüber hinaus beabsichtigen wir einen weiteren Projektausbau und wollen die potenziellen Möglichkeiten aufzeigen, die aus unserer Sicht entsprechendes Interesse auf lokaler, regionaler und sogar globaler Ebene wecken werden. Abgesehen von den unmittelbaren Zielen haben wir auch die Absicht, AR1 als Forschungseinrichtung für die Erprobung neuer Technologien zu nutzen, die wir hoffentlich in den kommenden Monaten vorzustellen können. Es ist äußerst befriedigend, ein Projekt aufzubauen, das unser eigenes Unternehmen voranbringt und gleichzeitig zur Lösung eines globalen Problems beiträgt. Wir sind stolz auf das, was wir hier heute zuwege bringen, und hoffen, mit der heutigen Inbetriebnahme den Grundstein für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens zu legen.“

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen – genau dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

William („Will“) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel: (860) 577-2080

Web: https://bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebskooperationen oder Partnerschaften:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

