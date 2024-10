Dax startet im Plus - Berichtssaison weiter im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.585 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Airbus und Rheinmetall, am Ende Merck, Volkswagen und die Porsche Holding. Adidas hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt und sich insgesamt optimistisch für das weitere Jahr geäußert.





"Am Aktienmarkt herrscht aktuell eine fast schon gespenstische Ruhe", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die große Frage ist jetzt, ob das die Ruhe vor dem Sturm ist." Mit der Google-Mutter Alphabet beginnt am Abend die Berichtssaison der Big-Techs. Die US-Präsidentschaftswahl rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus."Wie ruhig der Handel an den Börsen aktuell abläuft, lässt sich an vielen Zahlen aufzeigen", so Altmann. So gab es beim Dax im Oktober bislang noch keinen Handelstag, an dem die Tagesschwankung mehr als ein Prozent betrug. Bislang gab es Tage mit einem Plus oder Minus von mehr als einem Prozent in jedem Monat dieses Jahres.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0812 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9249 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,57 US-Dollar; das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.