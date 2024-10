Nestlé mit verhaltenen Aussichten – Discount-Strategien

Nestlé S.A. (CH0038863350) reduziert abermals die Prognosen: Der zweitgrößte Lebensmittelkonzern der Welt (nach Coca-Cola) peilt nunmehr ein Wachstum von 2 Prozent an; das entspricht dem Wachstum der ersten neun Monate des Jahres, für die ein Umsatz von 67,2 Mrd. Franken gemeldet wurde. Damit liegen die Schweizer unter den Analystenschätzungen von 2,5 Prozent und 67,6 Mrd. Franken. Indes wird der Konzern unter dem neuen CEO Laurent Freixe umgebaut, um Nestlé „noch stärker auf Konsumenten und Kunden auszurichten, das Investment in Marken und Innovation wieder hochfahren, Marktanteile zu gewinnen und unser Wachstum zu beschleunigen." Wer ein knappes Drittel unter Allzeithoch einen defensiven Einstieg in einen der Top-Player des grundsätzlich defensiven Sektors sucht, könnte sich mit diesen Discount-Zertifikaten entsprechend positionieren.

Wechselkursgesicherte Discount-Strategien (Dezember / März / Juni)