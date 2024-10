Bundesregierung muss Handlungsfähigkeit beweisen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat die Bundesregierung vor separaten Wirtschaftstreffen zu schnellen Maßahmen gegen die Wirtschaftskrise aufgefordert. Das Wichtigste sei, dass die Regierung beweise, dass sie handlungsfähig sei, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin. Er verwies auf den Haushalt 2025 und das geplante Wachstumspaket, auch wenn dieses nicht ausreiche.

Wansleben nimmt am Vormittag an einem Treffen der FDP-Fraktion mit Wirtschaftsverbänden teil. Die Erwartungen seien relativ bescheiden, sagte er. Am Nachmittag hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Industriegipfel eingeladen.

Nach einer neuen DIHK-Konjunkturumfrage haben sich die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen der Firmen weiter eingetrübt. Deutschland verliere international den Anschluss. "Zu wenig Investitionen, zu viel Bürokratie, zu hohe Standortkosten - die deutsche Wirtschaft steckt fest." Auch für 2025 wird kein Wachstum erwartet. "Wir haben es nicht nur mit einer konjunkturellen, sondern einer hartnäckigen strukturellen Krise am Standort Deutschland zu tun."/hoe/DP/mis