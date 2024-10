Raab beim nächsten Eurovision Song Contest wieder an Bord

cure schrieb 24.10.24, 10:06

muss man nicht jetzt kommentieren .... viel interessanter ist wann der User damals gekauft hat .. und wo er seine Verluste mitgenommen hat , in diesem Fall wohl wichtige Verluste ... sonst würde man nicht hier im Murmeltiermodus alles ständig schlecht reden und so stinkig auf den Wert sein ...... kann halt ne Höchststrafe draus werden ..erste runter mit dem Ding ..dann raus .. dann geht"s hoch( ohne das man dabei ist ) ... das wäre dann Doppel -Worst -Case .

Letztlich liegen die Chancen gerade in solchen Charts .....wenn man Zeit und genug Cash zum justieren hat ...

RTL hatte immer harte Moves ..nach unten..nach oben ( 10/22-04/23 von 26 auf 42 oder 2022-2023 Verdopplung ) ...

Wer das nicht aushalten kann der soll seine Gier vom Tisch nehmen und Lotto spielen ...