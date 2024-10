Bitcoin mit Ausbruch – dieses Mal aber wirklich!

Hier verläuft die Trendoberkante desjenigen Abwärtstrends, dessen Überwinden zur bullishen Auflösung der Flaggenformation führen könnte. Zwar konnte sich Bitcoin immer wieder über diese Hürde schieben – was an dieser Stelle bereits zu einem voreiligen Ausrufen eines geglückten Ausbruchs geführt hatte – der entscheidende Impuls blieb bislang jedoch aus.

Da ist der ersehnte Ausbruch!

Am Dienstagvormittag deutet allerdings alles auf einen dieses Mal erfolgreichen Ausbruch hin, denn die nach Marktkapitalisierung unangefochten größte Kryptowährung der Welt verteuert sich erstmals seit Juni auf über 70.000 US-Dollar und nimmt bereits Kurs auf den letzten Widerstand, der Bitcoin vor mutmaßlich neuen Allzeithochs trennt.

Quelle:TradingView.com

Erfolgreicher Test sorgte für Vertrauen

Dem jüngsten Kursanstieg ist ein Test des Unterstützungsclusters um 60.000 US-Dollar vorausgegangen. Hier verliefen zuletzt neben einer Horizontalunterstützung auch die beiden gleitenden Durchschnittslinien. Die lieferten mit einem sogenannten Death Cross zwar ein Verkaufssignal, das sich aber nicht durchsetzen konnte.

Inzwischen notiert die 50-Tage-Linie wieder oberhalb der 200-Tage-Linie, was technischen Rückenwind bedeutet und Bitcoin an 68.000 US-Dollar heranführen konnte, wo die Hängepartie der vergangenen Handelstage einsetzte.

Höhere Risikoaffinität treibt an

Bereits zum Wochenauftakt blieben Kryptowährungen gefragt, denn nach dem Wochenende wurden die Siegchancen von Donald Trump erneut höher eingeschätzt, während der moderat ausgefallene Angriff Israels auf den Iran nach dem Wochenende für eine höhere Risikoaffinität an den Finanzmärkten sorgte.

Am Dienstag hält dieses Kaufinteresse an, sodass Bitcoin auch im 4-Stunden- und Tageschart eine Kerze oberhalb von 68.000 US-Dollar etablieren konnte und der Token bereits auf dem Weg in Richtung 72.000 US-Dollar ist. Hier liegt der letzte Widerstandsbereich vor den bereits im März erzielten Allzeithochs.

Technischer Rückenwind spricht für anhaltende Gewinne

Für einen Angriff auf diesen Preisbereich spricht neben dem Überwinden der Abwärtstrendoberkante auch der Rückenwind durch die technische Indikation. Der Relative-Stärke-Index zeigt mit einem Tageswert von 68 Punkten Stärke an, ohne dass Bitcoin bereits überkauft wäre.

Der Trendstärkeindikator MACD hat sich hingegen auf hohem Niveau zurück über seine Signallinie kämpfen können, sodass eine Beschleunigung der aktuellen Aufwärtstrendbewegung möglich ist. Noch deutlich aussichtsreicher ist der MACD im Wochenchart, denn hier hat er die Überhitzung aus dem Frühjahr abgebaut, sodass eine neue, über Wochen und Monate hinweg andauernde Stärke- und Trendbeschleunigungsphase einsetzen könnte.

Fazit: Neue Allzeithochs? Das könnte was werden!

Damit stehen alle Zeichen auf eine Fortsetzung des am Dienstagmorgen gelungenen Ausbruchs und einen Angriff auf die bisherigen Rekordhochs. Der technische Rückenwind spricht dafür, dass auch dieser erfolgreich verlaufen könnte – auch unabhängig vom Ausgang der in der kommenden Woche anstehenden US-Wahl.

Die größten Gefahren für Bitcoin liegen als Hochrisikoanlage aktuell in einer Korrektur des Aktienmarktes. Sollte Big-Tech mit seinen an den kommenden drei Abenden zu erwartenden Zahlen enttäuschen, könnte das aktuell euphorische Sentiment kippen und zu einer breiten Gesamtmarktkorrektur führen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion