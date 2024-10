Intensiv bewirtschaftetes Agrarland geht von 2018 bis 2021 um 58 000 Hektar zurück

WIESBADEN (ots) -



- Rückgang der intensiv bewirtschafteten Agrarfläche steht nur geringe Zunahme

von natürlichem Grünland und Feuchtgebieten gegenüber

- Flächenbilanz der Ökosysteme bildet Datengrundlage für das zukünftige

Monitoring des Abkommens zur biologischen Vielfalt (CBD)

- Ökosystematlas zeigt Veränderungen in 72 Ökosystemen auf räumlich

hochaufgelösten Karten



Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 18,9 Millionen Hektar Agrarland intensiv

bewirtschaftet, das entsprach 54 % der Landfläche. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, ging die intensiv bewirtschaftete Agrarfläche

damit zwischen 2018 und 2021 um rund 58 000 Hektar zurück. Der Großteil des

Rückgangs entfiel auf Wiesen und Weiden (-45 000 Hektar), ein kleinerer Teil

(-14 000 Hektar) auf Ackerland. Die Fläche der aus ökologischer Sicht besonders

wertvollen extensiv genutzten Grünflächen wie etwa Heideland oder Bergwiesen und

die Fläche der Feuchtgebiete wuchs dagegen von 2018 bis 2021 zusammen nur um 1

800 Hektar. Insgesamt machten diese für den Erhalt der Artenvielfalt besonders

wichtigen Flächen im Jahr 2021 mit rund 451 000 Hektar nur einen Anteil von 1 %

der Landfläche Deutschlands aus.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diese Ergebnisse stammen aus der Flächenbilanz der Ökosysteme, für die nunaktualisierte Zahlen für das Berichtsjahr 2021 vorliegen. Der dazugehörigeÖkosystematlas zeigt räumlich hochaufgelöste Daten zur Fläche und zum Zustandvon 72 verschiedenen Ökosystemen für ganz Deutschland. Die Flächenbilanz bildetdie Datengrundlage für eine harmonisierte Berichterstattung zuÖkosystemleistungen in Deutschland. Ökosystemleistungen sind dabei diejenigenLeistungen, die Ökosysteme für die Gesellschaft zur Verfügung stellen, wiebeispielsweise Erosions- oder Überflutungsschutz. Ab dem Berichtsjahr 2024werden die Daten zu Fläche und Zustand (dreijährlich) sowie Leistungen(jährlich) der Ökosysteme von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Unionkonsistent und damit europaweit vergleichbar veröffentlicht.Daten der Ökosystemrechnungen für das Abkommen zum Schutz der ArtenvielfaltVom 21. Oktober bis zum 1. November 2024 findet die Konferenz zur biologischenVielfalt (CBD COP 16) in Cali, Kolumbien, statt. Ziel der Konferenz ist es, dieim Jahr 2023 verabschiedeten Ziele zum Schutz der Artenvielfalt zukonkretisieren und mit Leben zu füllen. Diese Ziele sollen künftig anhand vonIndikatoren, die für alle 196 Vertragsparteien gelten, gemessen werden. Dabeiwerden die beiden Hauptindikatoren zum Anteil der natürlichen Ökosysteme an derGesamtfläche eines Landes und zu den Ökosystemleistungen mit Daten derÖkosystemrechnungen des Statistischen Bundesamtes berechnet.