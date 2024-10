Sparquote in Deutschland im internationalen Vergleich mit 10,4 % überdurchschnittlich

WIESBADEN (ots) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben 10,4 % ihres

Einkommens im Jahr 2023 gespart - eine hohe Quote im Vergleich zu anderen

Industriestaaten. So haben nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die privaten Haushalte in Italien mit 0,3

%, in Japan mit 2,8 % und in den USA mit 4,7 % im letzten Jahr deutlich

geringere Anteile ihres verfügbaren Einkommens auf die Seite gelegt. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des 100. Weltspartages am 31.

Oktober mitteilt, wiesen nur wenige Staaten höhere Sparquoten als in Deutschland

auf, dazu gehörten die Schweiz mit 19,4 % und auch die Niederlande mit 12,7 %.



Sparquote im 1. Halbjahr 2024 in Deutschland über Vorjahresniveau







saisonbereinigt bei 11,1 % und damit 1,0 Prozentpunkt über dem Niveau des

entsprechenden Vorjahreszeitraums. In den Jahren der Covid-19-Pandemie 2020 und

2021 konsumierten die Menschen deutlich weniger als gewöhnlich. Damals war die

Sparquote um bis zu sechs Prozentpunkte höher.



Eine Sparquote von 11,1 % bedeutet, dass die privaten Haushalte je 100 Euro

verfügbarem Einkommen im Durchschnitt 11,10 Euro sparten. Monatlich entspricht

dies einem Betrag von durchschnittlich 280 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Dieser Durchschnittswert lässt aber keine Rückschlüsse auf einzelne Haushalte

zu. Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage und Sparneigung gibt es sehr

deutliche Unterschiede. Während einige Haushalte viel Geld auf die Seite legen

können, bleibt bei anderen am Ende des Monats wenig oder nichts übrig.



Aus den hier zugrundeliegenden makroökonomischen Daten aus den

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen kann nur das gesamtwirtschaftliche

Sparvolumen der privaten Haushalte ermittelt und ein Durchschnittswert bestimmt

werden. Das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen belief sich in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2024 saisonbereinigt auf 142 Milliarden Euro nach Abzug von

Abschreibungen wie zum Beispiel auf selbstgenutzte oder vermietete Wohnungen.



Methodische Hinweise:



Die Sparquote ergibt sich aus dem Sparen aller privaten Haushalte gemessen an

ihrem verfügbaren Einkommen insgesamt einschließlich erworbener betrieblicher

Versorgungsansprüche. Bewertungsbedingte Änderungen wie Kursgewinne oder

-verluste bei Aktien und Wertänderungen bei

noch zum Einkommen. Der durch Abschreibungen ausgedrückte Verzehr von Werten -

bei privaten Haushalten sind dies vor allem Abschreibungen auf selbst genutzte

und vermietete Wohnungen - ist abgezogen. Diese Abschreibungen reduzieren sowohl

das verfügbare Einkommen privater Haushalte als auch deren Sparen.



Bei internationalen Vergleichen ist zu berücksichtigen, dass Daten zum Teil nur

für das Sparen einschließlich Abschreibungen vorliegen. Daten nach

Abschreibungen - wie hier dargestellt - werden von der OECD nur für einige

Länder veröffentlicht.



Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:



Ab dem 5. November 2024 wird die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank als

Hauptversion verfügbar sein und damit das Beta-Stadium verlassen. Die neue

Oberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und

Anpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des

maschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei

Tabellen-Downloads. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige

Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



