Regionale und globale Experten treffen sich in Accra, Ghana, zur Aktualisierung der Krebsbehandlungsrichtlinien für die afrikanischen Länder südlich der Sahara

Die fortlaufende internationale Zusammenarbeit im Bereich der Onkologie zielt darauf ab, das Gesundheitspersonal zu befähigen und Leben zu retten, und das in einem Umfeld mit unterschiedlichen Ressourcen.

Accra, GHANA, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Internationale Onkologieexperten treffen sich ab heute in Accra, Ghana, zu einer Reihe von Sitzungen, um die Empfehlungen zur Krebsbehandlung in den NCCN Harmonized Guidelines für Subsahara-Afrika zu aktualisieren. Dies ist die jüngste Veranstaltung im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der African Cancer Coalition (ACC), der American Cancer Society (ACS) und dem National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sowie der Clinton Health Access Initiative (CHAI), die gemeinsam die Gruppe Allied Against Cancer bilden. Gemeinsam konzentrieren sich die Organisationen auf die Bereitstellung kontextgerechter, evidenzbasierter Krebsbehandlungsstrategien, die den besonderen Herausforderungen in der Region gerecht werden.