die Bayerische und Startup Xaver decken Rentenlücken auf (FOTO)

München (ots) - Individuelle Rentenlücken zu erkennen und zu schließen, ist der

Schlüssel zur Bekämpfung von Altersarmut. Das Erkennen dieser Lücken

sensibilisiert Kundinnen und Kunden für die Bedeutung einer privaten

Altersvorsorge. In Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Xaver geht die

Bayerische neue Wege: Durch den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz

(KI) können individuelle Rentenlücken in wenigen Minuten automatisch aufgedeckt

werden. Basierend auf der nachhaltigen Produktlinie "Blue Invest powered by

Pangaea Life" der Bayerischen bietet die Lösung maßgeschneiderte, nachhaltige

Vorsorgeoptionen.



KI als Erfolgsfaktor im Vertrieb







Kundinnen und Kunden nimmt in der Beratung viel Zeit in Anspruch. Zeit, die auch

Kundinnen und Kunden im Vermittlungsprozess oft nicht mitbringen. Dank der

KI-gestützten Automatisierung dieses Prozesses und dem Anbieten von

KI-generierten, personalisierten Kundenerlebnissen erreichen Vermittlerinnen und

Vermittler in der Altersvorsorgeberatung eine Effizienzsteigerung von bis zu 65

Prozent. Bei Kundinnen und Kunden baut der schlanke Prozess der Berechnung von

möglichen Rentenlücken Berührungsängste beim Thema Vorsorgeplanung ab.



"KI in der Beratung muss aus unserer Sicht zwei klaren Vorgaben genügen: Den

Kundennutzen vermehren und unsere Vertriebspartner sinnvoll in ihrer Arbeit

unterstützen", sagt Joachim Zech, Geschäftsführer die Bayerische

Online-Versicherungsagentur und -Marketing GmbH (BOAM). "Unsere neue Kooperation

mit Xaver zahlt genau darauf ein: Gemeinsam verbinden wir die Zukunftsthemen KI,

Kampf gegen Altersarmut und Nachhaltigkeit: Erstens indem wir Kundinnen und

Kunden ermöglichen, ihren individuellen Vorsorgebedarf über die Plattform

jederzeit und überall binnen kürzester Zeit zu erfassen - und die für sich

passende Lösung zur nachhaltigen Zukunftsvorsorge mit Blue Invest zu entdecken.

Und zweitens, indem wir unseren Vertriebspartnern zeitfressende Aufgaben

abnehmen und damit einen noch stärkeren Fokus auf die Besprechung individueller

Fragen mit ihren Kunden erlauben."



Sensibilisierung für das Thema Vorsorgelücke



Um möglichst viele Menschen für das Thema Altersvorsorge zu sensibilisieren,

setzt die Bayerische auf zielgerichtete Online-Marketing-Maßnahmen. Sobald das

Interesse der Kundinnen und Kunden geweckt ist, leitet die KI auf der

Xaver-Plattform individuell durch den gesamten Prozess - von der Datenerfassung

über die Berechnung bis hin zur Bewertung der persönlichen Rentenlücke. Auf

Basis dieser Daten und den individuellen Wünschen erstellt die KI Empfehlungen

für das optimale Vorsorgekonzept. Seite 2 ► Seite 1 von 3



