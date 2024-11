Mega Bohrergebnisse! Neubewertung voraus! Auf zur Schnäppchen-Jagd!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold hat sich in den letzten Jahren als eine der stabilsten und sichersten Anlagen erwiesen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, steigenden Inflation und geopolitischen Spannungen ist es kein Wunder, dass immer mehr Anleger Gold als eine wertvolle Ergänzung ihres Portfolios betrachten. Gold bietet nicht nur einen Schutz gegen Inflation, sondern auch eine Möglichkeit, Vermögen zu sichern und zu diversifizieren. In der heutigen Welt, in der Finanzmärkte volatil sind, ist Gold eine wertvolle Absicherung. Jeder sollte in Betracht ziehen, Gold in sein Portfolio aufzunehmen.

Goldrallye mit immer neuen Höhen!

In Euro gerechnet konnte der Goldpreis dieses Jahr um über 35% zulegen! Damit ist es die beste Anlageklasse 2024!

Damit ist jetzt auch endlich wieder das goldene Zeitalter der Minenaktien gekommen! Die großen Player sind bereits sehr ordentlich angelaufen! Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Co. handeln bereits auf ihren 52-Wochenhochs.

Juniorminenunternehmen und Developer/Explorateure sind von diesen Hochs noch weit entfernt. Doch die Vergangenheit zeigte uns immer, dass mit einem gewissen zeitlichen Abstand auch diese Aktien explodieren können!

Daher gilt es sich nun rechtzeitig zu positionieren!

Tudor Gold: Eine der größten Goldentdeckungen der letzten 30 Jahre!

Top Aktie mit hochgradiger Gold-Superzelle!

Tudor Gold (WKN: A3D078) hat mit seinen vielversprechenden Projekten in British Columbia, insbesondere im Gebiet Supercell One, für Aufsehen im Bergbausektor gesorgt.

Tudor Gold ist ein Explorationsunternehmen, das die Aufmerksamkeit von Investoren aufgrund seines umfangreichen Gold-Kupfer-Projekts in British Columbia auf sich gezogen hat. Mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet CS600, das über eine beeindruckende Ressourcenbasis verfügt, ist das Unternehmen in der Bergbauwelt gut positioniert. Das Gebiet CS600 enthält etwa 10 Millionen Unzen Gold und 3 Milliarden Pfund Kupfer, hauptsächlich bestehend aus Chalkopyrit und Bornit, mit etwas Pyrit.

Jüngste Entwicklungen in der Metallurgie

Einer der wichtigsten Höhepunkte der jüngsten Pressemitteilung von Tudor Gold sind die positiven Ergebnisse in Bezug auf die Metallurgie. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es Kupfer und Gold mit herkömmlichen Flotationsmethoden gewinnen kann.

Bei diesem Verfahren entsteht ein hochwertiges Konzentrat mit einem Kupfergehalt von etwa 30 % sowie beträchtlichen Gold- und Silberanteilen. Die Einfachheit dieser Metallurgie ist ein bedeutender Vorteil, insbesondere da die Branche mit einem drohenden Mangel an sauberen Konzentraten konfrontiert ist.

Bohrungserfolg bei Supercell One

In den vergangenen sechs Monaten hat sich Tudor Gold auf Bohrungen in einem neuen Gebiet namens Supercell One konzentriert. Diese Initiative hat bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht, da alle sieben Bohrlöcher auf sichtbares Gold gestoßen sind . Die in diesem Gebiet gemeldeten Gehalte waren beeindruckend, wobei einige Bohrlöcher Gehalte von 10 Gramm pro Tonne bis über eine Unze pro Tonne ergaben. Donnelly merkte an, dass es sich bei diesem Gebiet möglicherweise um eine weitere hochgradige Lagerstätte ähnlich der Mine Brucejack handeln könnte, die zu den hochgradigsten Goldminen in Kanada zählt.

Verständnis des geologischen Kontexts

Der geologische Kontext des Gebiets Supercell One ist faszinierend. Porphyrische Gold-Kupfer-Lagerstätten weisen in der Regel kein sichtbares Gold auf, weshalb die hochgradigen Abschnitte, die bei den Bohrungen gefunden wurden, unerwartet waren. Donnelly erklärte, dass die hochgradigen Zonen das Ergebnis eines hydrothermalen Ereignisses in einem späten Stadium sein könnten, das die gold- und kupferreiche Zone CS600 durchschneidet und an diese angrenzt. Diese Entdeckung könnte den frühzeitigen Abbau von hochwertigem Material ermöglichen, möglicherweise für 7 bis 10 Jahre.

Zukunftspläne und Wirtschaftsstudien

Mit Blick auf die Zukunft plant Tudor Gold, sein Verständnis des Gebiets Supercell One weiter zu vertiefen. Während ursprünglich beabsichtigt war, in diesem Jahr mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu beginnen, führte die Entdeckung von Supercell One zu einer Neubewertung der Prioritäten. Das Unternehmen hat das in Vancouver ansässige Ingenieurbüro Fuse beauftragt, bei dieser Bewertung zu helfen, die die hochgradigen Ergebnisse von Supercell One einbeziehen wird.

Bohrpläne für 2025

Während die konkreten Pläne für die Bohrungen im Jahr 2025 noch fertiggestellt werden, geht Tudor Gold von einem größeren Bohrprogramm aus als die 10.000 Meter, die im vergangenen Sommer abgeschlossen wurden. Der Schwerpunkt wird auf der Bestimmung der Ausdehnung des Supercell One-Gebiets und der Schließung von Lücken in den aktuellen Daten liegen, um eine Ressourcenschätzung zu erstellen.

Investoreninteresse und Zukunftsaussichten

Das Interesse der Investoren an Tudor Gold wächst, insbesondere nach der Teilnahme an Veranstaltungen wie der Denver Gold Show. Donnelly betonte, dass mehrere führende Bergbauunternehmen Interesse an Tudor Gold bekundet haben, obwohl das Unternehmen derzeit nicht auf der Suche nach einem Verkauf ist. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Erschließung des Projektwerts durch fortgesetzte Exploration und Erschließung.

Fazit

Tudor Gold befindet sich an einem spannenden Wendepunkt mit vielversprechenden Entwicklungen in seinem Supercell One-Gebiet. Mit erfolgreichen Bohrergebnissen, einer starken Infrastruktur und einem Engagement für die Beziehungen zur Gemeinschaft ist das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt. Während sie ihre Projekte weiter erforschen und entwickeln, könnte Tudor Gold sehr wohl zu einem bedeutenden Akteur im Gold-Kupfer-Bergbausektor werden.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

