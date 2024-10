Chefs haften privat für Datenschutz nach Support-Ende

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Geschäftsführer drohen privat zu haften, wenn der Support fürWindows 10 im nächsten Jahr endet. Der Grund: Geräte, die mit veralteterSoftware arbeiten, sind anfällig für Cyberangriffe und Datenlecks. Wer sichnicht darum kümmert, betroffene Geräte zu ersetzen und die gespeicherten Datenordnungsgemäß zu vernichten, kann damit seine kaufmännischen Pflichtenverletzen. Kommt es dann zu einem finanziellen Schaden für das Unternehmen,stehen Geschäftsführer womöglich mit ihrem Privatvermögen dafür ein, warnt derDaten- und Aktenvernichter Mammut Deutschland.Wenn Hersteller den Support für ihre Betriebssysteme einstellen, müssenUnternehmen handeln, weil sie keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Häufiglässt sich die Software einfach auf den aktuellen Stand bringen, um das Problemzu lösen. Bei Windows 10 droht jedoch vielen Geräten das Aus, da der NachfolgerWindows 11 eine bestimmte Hardware voraussetzt, über die vor allem ältereComputer noch nicht verfügen. Mehrere hundert Millionen Geräte könnten weltweitbetroffen sein, weil Windows 10 das mit Abstand am weitesten verbreiteteBetriebssystem ist. In diesen Fällen sind die Unternehmen gezwungen, ältereGeräte auszutauschen. Dabei müssen sie auch darauf achten, dass die Datenträgersicher vernichtet werden, um kritische Daten gemäß gültiger Normen (DIN)unbrauchbar zu machen."Wer ein Unternehmen leitet, muss dafür sorgen, dass die Daten sicherverarbeitet werden und vor unbefugtem Zugriff geschützt sind", sagt KlausDräger, Geschäftsführer bei Mammut Deutschland, einem Verbund mittelständischerEntsorgungsbetriebe. "Veraltete Software einzusetzen und damit zu riskieren,dass schützenswerte Daten wegen einer Sicherheitslücke im Betriebssystem aus derFirma abfließen, könnte gegen die Sorgfaltspflichten verstoßen, die von einemGeschäftsführer erwartet werden und die das Gesetz vorschreibt."Verstößt ein Geschäftsführer gegen diese Pflichten und kommt es deshalb zu einemfinanziellen Schaden für das Unternehmen, haftet er laut GmbH-Gesetz (§ 43)unbegrenzt mit dem gesamten Privatvermögen. Sollten besonders sensibleInformationen, wie Forschungsdaten, Baupläne oder personenbezogene Datenabfließen, kann der Schaden schnell in die Millionen gehen. Zudem sieht dasGesetz eine Beweislastumkehr vor. Geschäftsführer müssen darlegen, dass sie sichnichts zur Last legen lassen müssen, wenn sie mit dem Vorwurf konfrontiertwerden, dass sie ihre Pflichten vernachlässigt haben. Leichte Fahrlässigkeit,