Adidas: Samba, Gazelle und neue Designs lassen die Kasse klingeln

Im Lifestyle-Bereich baute Adidas mit Kollektionen wie der Z.N.E.-Linie und dem wiederbelebten Adicolor sein Angebot erfolgreich aus. Der Umsatz mit Accessoires legte um 10 Prozent zu. Retro-Modelle wie Samba, Gazelle und neue Designs wie der Taekwondo kamen bei Kunden gut an.

Adidas stärkte zudem seine Präsenz im Direct-to-Consumer (DTC)-Segment, das währungsbereinigt um 7 Prozent wuchs. Ohne Yeezy sogar um 17 Prozent. Der E-Commerce verzeichnete zwar einen Rückgang von 3 Prozent, legte jedoch ohne Yeezy um über 25 Prozent zu. Der Großhandelsumsatz stieg um 13 Prozent.

Regional meldet Adidas ein zweistelliges Umsatzwachstum in Europa, Lateinamerika und Japan/Südkorea. In Nordamerika hingegen sank der Umsatz um 7 Prozent, was auf den Yeezy-Rückgang zurückzuführen ist. Ohne diesen Faktor verzeichnete Nordamerika jedoch ein Plus.

Auch die Rentabilität stieg: Die Bruttomarge erhöhte sich auf 51,3 Prozent, was niedrigeren Kosten und einem vorteilhafteren Produktmix zu verdanken ist. Im dritten Quartal erzielte Adidas ein operatives Ergebnis von 598 Millionen Euro und hob seine Jahresprognose an. Erwartet wird nun ein Umsatzanstieg von etwa 10 Prozent und ein Betriebsergebnis von rund 1,2 Milliarden Euro.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 216EUR auf Tradegate (29. Oktober 2024, 10:20 Uhr) gehandelt.