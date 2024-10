Die Finanzmärkte haben sich entschieden und inzwischen einen Sieg von Donald Trump eingepreist durch einen starken Dollar und steigende Kapitalmarkt-Zinsen: nun steigt aber auch Bitcoin stark an, das bekanntlich von einem Trump-Sieg profitieren würde. Wenn aber "The Donald" die Wahl doch nicht gewinnen sollte, geraten die inzwischen sehr eindeutigen Positionierungen an den Finanzmärkten in Schieflage: die Aktienmärkte würde fallen (besonders einige Segmente wie Small Caps, Energie etc.), Bitcoin würde fallen, der Dollar würde fallen, Gold würde fallen, die Kapitalmarkt-Zinsen würden fallen (ergo die Kurse von US-Staatsanleihen würden steigen). Wir sind inzwischen so weit, dass ein Harris-Sieg für die Wall Street eine echte (und negative) Überraschung wäre..

Das Video "Bitcoin, Dollar, Gold, Aktienmärkte: Wenn Trump nicht siegt, kracht´s! " sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500 Quartalssaison: Gewinne enttäuschen bisher

2. Webinar Markus Fugmann mit Dr. Bastian Siegert - hier anmelden:

https://lpm.gevestor-verlag.de/1/10550/exklusives-live-interview/