Alexander Knechtl von Learningsuite.io verrät, wie Sie Ihre Mitarbeiter effektiv schulen (FOTO)

Graz (ots) - Weiterhin stehen Unternehmer vor der Herausforderung, ihreMitarbeiter kontinuierlich weiterzubilden und neues Personal möglichst effektiveinzuarbeiten - gerade Quereinsteiger benötigen dabei besondere Unterstützung.Digitale Schulungen bieten hierfür eine effiziente Lösung, doch nicht jedeMethode erzielt den gewünschten Erfolg. Wie also können Unternehmen ihreWeiterbildungsstrategien optimieren und welche Ansätze machen den entscheidendenUnterschied?Gerade mit Blick auf den weiterhin anhaltenden Fachkräftemangel wird es für diemeisten Unternehmen immer wichtiger, ihren Aus- und Weiterbildungsprozesseffizienter zu gestalten und so Zeit sowie Kosten zu sparen. Nicht seltenmangelt es ihnen dabei allerdings an geeigneten Tools, um ihre digitalenSchulungen effektiv und nachhaltig umsetzen zu können. Ohne entsprechendeGrundlagen drohen wichtige Schulungsinhalte schnell in Vergessenheit zu geratenoder bleiben nur unzureichend vermittelt. "Wird dieses Problem nicht gelöst,riskieren Unternehmen langfristig Produktivitätseinbußen und höhere Kosten",warnt Alexander Knechtl von Learningsuite.io. "Im schlimmsten Fall verlierenMitarbeiter den Anschluss an wichtige Entwicklungen oder finden erst gar keinenZugang dazu, was den Unternehmenserfolg erheblich beeinträchtigen kann.""Unternehmer können die Herausforderungen der digitalen Weiterbildung ameffektivsten meistern, indem sie auf interaktive, maßgeschneiderte Plattformensetzen", fügt er hinzu. "Diese ermöglichen nicht nur ein flexibles Onboarding,sondern steigern auch die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter - eineChance, die Unternehmen für sich nutzen sollten." Gemeinsam mit seinenGeschäftspartnern Florian Gerstner und Fabio Moretti konnte Alexander Knechtlbereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützen, ihre Schulungsprozesse zuoptimieren. So haben speziell die intuitive Bedienung und die Vielseitigkeit vonLearningsuite.io bereits vielen Firmen geholfen, ihre Teams effizient undnachhaltig weiterzubilden. Was dabei besonders entscheidend ist, verrätAlexander Knechtl anhand der folgenden Tipps.1. Die richtige Plattform als Basis für erfolgreiche Aus- und WeiterbildungDie Auswahl der richtigen Plattform ist der erste Schritt zu einer erfolgreichendigitalen Weiterbildung. Dabei sollte sie in der Lage sein, verschiedeneMedienformate wie Texte, Bilder, Videos und Audiodateien zu integrieren. Zudemist es entscheidend, dass die Plattform eine intuitive Bedienung ermöglicht, um