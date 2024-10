CCI erwirbt LC Energy Grid Services und stärkt damit seine Präsenz im niederländischen Batteriespeichersektor

LONDON, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft S4 Energy BV die Batteriespeicherplattform von LC Energy (LCEGS) erworben hat. LC Energy ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Hochspannungsbatteriespeichersystemen im Netzmaßstab spezialisiert hat. Die Akquisition vereint die bewährten Entwicklungserfolge von LCEGS mit der Branchenexpertise von S4 Energy.

S4 Energy baut derzeit vier 4-Stunden-Mittelspannungsprojekte in den Niederlanden, die alle im Jahr 2025 in Betrieb gehen sollen. Mit den bestehenden Anlagen und dem geplanten Ausbau ist S4 Energy in der Lage, mit einer kumulierten Pipeline von rund 7,5 GW der führende Eigentümer und Betreiber von Batteriespeichersystemen in Europa zu werden. Dazu zählt auch ein vollständig genehmigtes 2-GWh-Batteriespeichersystem in Groningen, das größte Projekt dieser Art in den Niederlanden.