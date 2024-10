Fehler kosten deutsche Mieter im Schnitt 451 Euro extra

Berlin (ots) -



- Mineko, Plattform zur Überprüfung von Mietnebenkosten, zieht erste Bilanz für

das Abrechnungsjahr 2023

- 24,9 % höhere Heizkosten und 10,6 % höhere Nebenkosten im Vergleich zu 2022

- Mieter müssen durchschnittlich 757 Euro nachzahlen



Derzeit erhalten viele Mieter die Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2023, die

Vermieter noch bis Ende des Jahres zustellen können. Eine aktuelle Analyse von

Mineko ( http://www.mineko.de ), der Plattform zur Überprüfung von

Nebenkostenabrechnungen, offenbart bereits eine beunruhigende Entwicklung: Die

Heizkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 24,9 % gestiegen, die Betriebskosten

um 10,6 %. Mieter müssen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Nachzahlung

von 757 Euro rechnen. Die Auswertung basiert auf 34.591 Abrechnungen für das

Jahr 2023.





Steigende Heizkosten trotz EinsparungsmaßnahmenDie Heizkosten sind im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 24,9 % gestiegen - vondurchschnittlich 15,19 Euro auf 18,97 Euro pro Quadratmeter (m²) im Jahr. Trotzder erkennbaren Anstrengungen vieler Haushalte, den Energieverbrauch zu senken,bleiben spürbare Einsparungen aus, da die steigenden Grundkosten jede Ersparnisüberkompensieren. Ein weiterer Trend, der auf den Abrechnungen immer häufiger zusehen ist, ist die Nutzung von Wärmepumpen als Heizart. Doch entgegen denErwartungen bieten sie keine bedeutsamen Einsparungen für Mieter. Die Service-und Grundkosten von Wärmepumpen sind vergleichbar mit den Kosten für Öl , Gasoder Fernwärme, sodass Mieter keine Entlastung durch diese Technologie erfahren.Dazu kommen gestiegene Kosten für technische Wartungen, die besonders beiNeubauten und gemischten Wohn- und Gewerbeimmobilien auf die Mieter umgelegtwerden.Betriebskosten allgemein im AufwindBei den Betriebskosten ist ein Anstieg von durchschnittlich 20,31 Euro pro m²auf 22,47 Euro pro m² im Jahr zu verzeichnen, was einem Zuwachs von 10,6 %entspricht. Für Mieter einer durchschnittlichen 92,2 m² großen Wohnung ergebensich dadurch jährliche Kosten von 3.821 Euro. Insgesamt zahlen die Mieter imJahr 2023 86 Milliarden Euro an Nebenkosten, was einer Steigerung von 12Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders beiNeuvermietungen schlagen die Betriebskosten stark zu Buche: Hier können bis zu12 Euro pro m² an Nebenkosten anfallen, da vermehrt technische Anlagen gewartetwerden müssen und immer mehr Kostenarten auf Mieter umgelegt werden.Mischgebäude aus Gewerbe- und Wohnflächen weisen häufig besonders hoheNebenkosten auf. Zudem haben Inflation und gestiegene Kosten für handwerkliche