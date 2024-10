Drees & Sommer begleitet Automobilhersteller bei Werksumbau (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Mit einer täglichen Produktion von rund 1.000 Fahrzeugen undknapp 7.000 Mitarbeitenden ist das geschichtsträchtige Stammwerk in München einunverzichtbarer Bestandteil des globalen Produktionsnetzwerks von BMW. Ab 2026wird hier die Herstellung der neuen Fahrzeugarchitektur "Neue Klasse" beginnen,die ausschließlich auf Elektroantriebe setzt. 650 Millionen Euro investiert derAutomobilhersteller in eine neue Fahrzeugmontage samt Logistikflächen undKarosseriebau. Der umfassende Umbau erfolgt während des laufenden Betriebs. Dasauf Bau und Immobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SEbegleitet das Mammutprojekt mit einem interdisziplinären Team ausProjektsteuerung, Baumanagement und BIM-Management und setzt gemeinsam mit derBMW Group und der PORR AG und PDE auf ein neuartiges Zusammenarbeitsmodell."Die größte bauliche Herausforderung ist der eng getaktete Zeitplan", erklärtMaximilian Lammel, Senior Teamleiter bei Drees & Sommer. "Im April 2023 habenwir die Abbrucharbeiten gestartet, im November 2026 müssen die neuen Fahrzeugevom Band rollen. Gleichzeitig dürfen die Baumaßnahmen die laufendeFahrzeugproduktion nicht beeinträchtigen. Damit das klappt, ist ein effizienterBauablauf das A und O. Dafür müssen alle Projektbeteiligten am gleichen Strangziehen und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren."Neues Abwicklungsmodell setzt auf PartnerschaftIm Projekt wird daher das sogenannte Partnering-Abwicklungsmodell angewendet,auch bekannt als "Generalübernehmen im Partnering". Bauherr, Planer undBauunternehmen arbeiten hierbei von Anfang an als Partner zusammen. Konkretbedeutet das: Die Teams der BMW Group, der PORR AG und der Drees & Sommer SEagieren gemeinsam in den einzelnen Bauabschnitten und unterstützen sich in jederProjektphase gegenseitig. "Die gemeinsame Verantwortung führt zu einer besserenKommunikation und höheren Qualität bei Bauprojekten", weiß Maximilian Lammel."In konventionellen Abwicklungsmodellen gibt es vieleTeilbereichs-Verantwortliche und die Kommunikation läuft über mehrereSchnittstellen. Das führt gerade bei Großprojekten oft zu Missverständnissen undhemmt den Informationsfluss. Das kann fatale Folgen haben. Durch dasPartnering-Modell schaffen wir dagegen eine transparente und kooperativeArbeitsumgebung. Diese Art der Zusammenarbeit fördert das gegenseitigeVerständnis und die gemeinsame Verantwortung für den Projekterfolg."Vom Auto zur Baustelle: Lean-Prinzipien beschleunigen BauprozessDamit das Bauvorhaben innerhalb des geforderten Zeitrahmens fertig wird, setztMaximilian Lammel mit seinem Team auf die Prinzipien des Lean Managements. Die