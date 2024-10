Diese Sektoren des S&P 500 überraschen mit unerwarteten Margen!

Damit bleibt die Marge jedoch über dem Fünfjahresdurchschnitt von 11,5 Prozent. Es ist das zweite Quartal in Folge, in dem der S&P 500 eine Nettogewinnmarge von 12 Prozent oder höher erreicht – zuletzt gelang dies im ersten und zweiten Quartal 2022. Das zeigen Daten von FactSet.

Auch im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 gab es Unterschiede: Die Sektoren Kommunikationsdienste und Versorger verbesserten sich auf 13,4 Prozent (zuvor 11,5 Prozent) bzw. 15,3 Prozent (zuvor 13,6 Prozent). Die Sektoren Werkstoffe und Industrie verzeichneten hingegen Rückgänge auf 9,3 Prozent (zuvor 11,5 Prozent) und 9,2 Prozent (zuvor 10,9 Prozent).

Insgesamt übertrafen sechs Sektoren im dritten Quartal ihren Fünfjahresdurchschnitt, darunter die Verbrauchsgüter mit 9,3 Prozent (gegenüber 6,7 Prozent). Fünf Sektoren blieben darunter, unter anderem der Gesundheitssektor, dessen Marge von 9,7 auf 7,7 Prozent fiel.

Besonders zyklische Unternehmen, deren Ergebnisse stark von der Konjunktur abhängen, sind in der aktuellen Berichtssaison gut vertreten. Eine Erholung in diesem Bereich könnte positiv für Investoren sein, die sich angesichts der Dominanz von Tech-Werten in einem von Rekorden geprägten Markt sorgen. Joe Gilbert von Integrity Asset Management meint dazu:

Wir haben das Gefühl, dass die Gewinne vieler zyklischer Unternehmen im dritten Quartal einen Tiefpunkt erreicht haben.

Auch wenn keine deutliche Gewinnsteigerung zu erwarten sei, glaubt er, dass sich das Marktumfeld stabilisiert. Zyklische Sektoren haben zuletzt unter schwacher Nachfrage und hohen Lagerbeständen gelitten, verstärkt durch die hohen Zinsen der US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung. Nun könnten gelockerte geldpolitische Maßnahmen und die stabile Konjunktur für eine Erholung sorgen.

Nach zwei Jahren schwacher Nachfrage könnte das Schlimmste hinter uns liegen", schrieben die Analysten der Bank of America. Im kommenden Jahr erwartet die Bank of America eine Erholung in den durch hohe Zinsen belasteten Sektoren, was die Gewinne pro Aktie beflügeln könnte.

Generell erwarten Analysten laut FactSet, dass die Nettogewinnmarge des S&P 500 in den nächsten drei Quartalen weiter über 12 Prozent bleibt, mit Schätzungen für das vierte Quartal 2024 bis zum zweiten Quartal 2025 bei 12,1 Prozent, 12,6 Prozent und 13,1 Prozent.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Halloween-Deal: Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro.

**zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.



Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion