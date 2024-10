Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Energy S.p.A.

ISIN: IT0005500712



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1. HY 2024: Schwieriges Umfeld und Marktlage verursachen rückläufige Geschäftsentwicklung; Hoher Auftragsbestand und Strategieprogramm eröffnen positive mittelfristige Perspektiven; bisherige Schätzungen & Kursziel reduziert; Rating "Kaufen" bestätigt



Geschäftsentwicklung 1. HJ 2024



Energy S.p.A. (Energy) hat am 27.09.2024 seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Hiernach musste der Technologiekonzern bedingt durch eine schwierige Marktlage (Überangebot und sinkende Preise bei Speichersystemen, abgeschwächte Nachfrage etc.) und herausfordernde Rahmenbedingungen (angestiegenes Zinsniveau, schwache EU-Konjunktur etc.) einen Umsatzrückgang um 48,5% auf 19,06 Mio. EUR (1. HJ 2024: 39,30 Mio. EUR) hinnehmen.



Im gleichen Zuge sank ebenfalls die Anzahl der abgesetzten bzw. verkauften Energiespeichersysteme auf 2.597 (1. HJ 2023: 7.086) Einheiten, welche eine Gesamtleistung von 9,90 MW (1. HJ 2023: 37,50 MW) beinhalteten.

Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden hierbei mit einem Umsatzanteil von rund 54,0% überwiegend auf dem Heimatmarkt Italien erzielt und lagen zum Ende des ersten Halbjahres mit erzielten inländischen Erlösen von 10,33 Mio. EUR deutlich unterhalb des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2023: 33,24 Mio. EUR). Entgegengesetzt entwickelte sich das Auslands- bzw. EU-Geschäft mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 52,0% auf 8,54 Mio. EUR (1. HJ 2023: 5,62 Mio. EUR). Entsprechend erhöhte sich der Anteil des EU-Exportgeschäfts an den gesamten Konzernumsatzerlösen sprunghaft auf 44,7% (1. HJ 2023: 14,3%). Damit konnte Energy bereits die ersten "Früchte" der Internationalisierungsbestrebungen, die während des ersten Geschäftshalbjahres nochmals intensiviert wurden, "ernten".

In Bezug auf die Umsatzerlöse nach Produktkategorien konnte Energy im ersten Halbjahr insbesondere bei den extra-großen Speichersystemen (sog. XL-Speichersysteme mit >50KW) moderate Umsatzzuwächse auf 2,26 Mio. EUR (1. HJ 2023: 2,15 Mio. EUR) erzielen, wobei der Löwenanteil (GBCe: ca. 90,0%) hiervon auf gewerbliche und industrielle Kunden entfallen sein dürfte. Damit hat Energy spürbar von der Attraktivität dieses wachsenden Gewerbe- und Industriekundenmarktsegments (sog. C&I-Segment) profitiert. Der Umsatzanteil der zeroCO2-Eigenmarkensysteme wurde laut Unternehmensangaben in dem XL-Speichersystemesegment deutlich auf 43,0% gesteigert.

Parallel hierzu konnte der Konzernumsatzanteil der gesamten XL-Speichersysteme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich auf 12,0% (1. HJ 2023: 5,0%) zulegen. Die Umsatzerlöse und der Konzernumsatzanteil der kleinen und großen Speichersysteme gingen stattdessen signifikant auf 16,69 Mio. EUR (1. HJ 2023: 37,14 Mio. EUR) bzw. 88,0% (1. HJ 2023: 95,0%) zurück.

Auf Ebene der Konzernumsatzerlöse nach Kundengruppen bestätigte sich zum Ende des ersten Halbjahres die traditionell starke Dominanz des VAR-Vertriebskanals (Value-Added-Reseller) mit einem erzielten Segmentumsatz bzw. Umsatzanteil von 7,11 Mio. EUR (1. HJ 2023: 13,97 Mio. EUR) bzw. 38,0% (1. HJ 2023: 36,0%). Die Vertriebskanäle Spezialdistributoren (PV-Spezialisten) und allgemeine Distributoren kamen auf Erlöse von 5,48 Mio. EUR (1. HJ 2023: 10,85 Mio. EUR) bzw. 5,24 Mio. EUR (1. HJ 2023: 11,91 Mio. EUR). Parallel hierzu verzeichneten beide Arten von Distributoren nahezu gleiche Umsatzanteile von 29,0% (1. HJ 2023: 28,0%) bzw. 28,0% (1. HJ 2023: 30,0%).

In Bezug auf die Auftragslage hat der Technologiekonzern zum Ende des ersten Halbjahres 2024 einen Rekordauftragsbestand in Höhe von 29,30 Mio. EUR erzielt, der damit um ein Vielfaches gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. HJ 2023: 6,60 Mio. EUR) lag. Dieser dynamische Anstieg resultierte v.a. aus dem im Mai erhaltenen Großauftrag (Gesamtvolumen: ca. 25,7 Mio. EUR, plus Option um weitere 3,0 Mio. EUR) von ASFINAG, Österreichs

Autobahnkonzessionsgesellschaft, der die Lieferung von XL-Stromspeichersystemen samt damit verbundener Services umfasste.

Parallel zur rückläufigen Umsatzentwicklung hat Energy einen EBITDA-Rückgang auf

-3,22 Mio. EUR (1. HJ 2023: 8,55 Mio. EUR) verzeichnet. Diese Entwicklung steht primär mit dem gesunkenen Preisniveau und Absatzvolumen sowie mit dem starkem Lagerabbau in Verbindung. Daneben haben sich verstärkte Werbeaktionen und angefallene Rückstellungen bezüglich des Vorratsvermögens (negativer Ergebniseffekt: 1,03 Mio. EUR) deutlich negativ auf die Profitabilitätslage ausgewirkt.



Trotz eines negativen operativen Ergebnisses konnte das Unternehmen jedoch aufgrund von günstigen Working Capital-Veränderungseffekten einen deutlich positiven operativen Cashflow in Höhe von 2,29 Mio. EUR (1. HJ 2023: 5,99 Mio. EUR) erzielen.



Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten, ergab sich ein Konzernergebnis von -4,23 Mio. EUR, welches ebenfalls wesentlich unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2023: 5,47 Mio. EUR) lag.



Prognosen und Bewertungen



Angesichts des aktuell herausfordernden Marktumfelds und Marktbedingungen im BESS-Sektor hat Energy im Rahmen der Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen bekannt gegeben, dass das bisher verfolgte Strategieprogramm (Erhöhung Exportgeschäft, Ausbau Commercial & Industrial-Business, Stärkung der Vertriebskanäle etc.) verstärkt umgesetzt wird.



Damit will der Technologiekonzern weiterhin mit seinem Leistungsangebot an den Chancen der voranschreitenden Energiewende mit dem Fokus auf dem Heimatmarkt Italien und der EU (EU-Ziel: Klimaneutralität bis 2050) wirtschaftlich partizipieren. Gerade im BESS-Segment sieht Energy einen positiven langfristigen Trend, der durch mehrere Faktoren angetrieben wird. Diese beinhalten u.a. verstärkt schwankende Energiepreise, höhere Risiken von Energieblackouts und Netzstabilität, Hochlauf der E-Mobilität sowie zunehmende politische Anreize bezüglich umwelt- und klimapolitischer Maßnahmen für die Energiewende. Die hieraus resultierende vielschichtige Nachfrage nach "grünen" energietechnischen Lösungen adressiert Energy mit einem breiten Produkt- und Serviceangebot rund um innovative Energiespeichersysteme (inkl. Cloud-Services).



Vor dem Hintergrund der unter unseren Erwartungen liegenden Halbjahresperformance, haben wir unsere bisherigen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre nach unten angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 37,96 Mio. EUR (zuvor: 65,45 Mio. EUR) und einem EBITDA von -7,13 Mio. EUR (zuvor: 9,47 Mio. EUR).



Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2025 sollte insbesondere der aktuell bestehende hohe Auftragsbestand von 29,30 Mio. EUR einen entscheidenden Faktor für die Geschäftsentwicklung darstellen, da der überwiegende Anteil dieses Auftragsbestands (GBCe: rund 20,0 Mio. EUR) in diesem Geschäftsjahr anfallen soll. Parallel hierzu sollten auch verstärkte positive Effekte aus den forcierten strategischen Maßnahmen (Ankurbelung Exporte, verstärkte Vermarktung von C&I-Kundenlösungen etc.) das Wachstum und die Ertragslage in diesem Geschäftsjahr zusätzlich voranbringen können. Entsprechend kalkulieren wir für diese Geschäftsperiode mit Umsatzerlösen von 54,76 Mio. EUR (zuvor: 72,51 Mio. EUR) und einem EBITDA von 0,08 Mio. EUR (12,01 Mio. EUR).

In Bezug auf das Folgejahr 2026 gehen wir davon aus, dass die Fortführung der Internationalisierungsstrategie (EU-Exporte) und der Ausbau des margenstarken Business (XL-Speichersysteme für Gewerbe- und Industriekunden) noch stärker zum Tragen kommt und folglich zu einem Umsatzzuwachs auf 65,17 Mio. EUR (zuvor: 83,46 Mio. EUR) und einem EBITDA-Anstieg auf 2,51 Mio. EUR (zuvor: 14,70 Mio. EUR) führen wird.



Basierend auf unseren reduzierten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre, haben wir unser bisheriges Kursziel auf 1,70 EUR (zuvor: 2,75 EUR) je Aktie gesenkt. Entgegengesetzt wirkte der eingesetzte Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf das GJ 2026, statt zuvor GJ 2025), der einer noch stärkeren Kurszielsenkung entgegenstand. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus, vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Energy-Aktie.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31139.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:



http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.10.2024 (9:49 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 29.10.2024 (11:00 Uhr)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energy Aktie Die Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 0,766 auf München (29. Oktober 2024, 08:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energy Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,40 %. Die Marktkapitalisierung von Energy bezifferte sich zuletzt auf 41,42 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von +30,55 %/+161,10 % bedeutet.